Como escolher a roupa mais fresca para uma vaga de calor

Este está a ser o verão mais quente de que há registo e, segundo os cientistas, não será o último. À medida que o planeta aquece, os especialistas afirmam que escolher o vestuário certo para vencer o calor será fundamental para a sua saúde e bem-estar.

“Se estiver a fazer as escolhas erradas de vestuário, isso pode não só contribuir para complicações cutâneas, como irritações, assaduras e erupções cutâneas provocadas pelo calor, mas também pode contribuir para a exaustão pelo calor”, afirmou Rajani Katta, dermatologista de Houston e porta-voz da Academia Americana de Dermatologia.

A exaustão pelo calor ocorre quando o corpo perde demasiada água ou sal através da transpiração excessiva. Se não for tratado, pode evoluir para insolação, uma condição potencialmente fatal que ocorre quando o corpo já não consegue controlar a sua temperatura.

Permitir que o suor evapore

Os seres humanos foram concebidos para autorregular a temperatura corporal, irradiando o calor diretamente da pele e transpirando. Quando o corpo sobreaquece, o cérebro diz às glândulas sudoríparas da pele para se abrirem e entrarem em ação. Mas não é o suor em si que nos arrefece - é a evaporação dessa humidade da nossa pele que arrefece o corpo.

“Queremos ajudar esse processo, não dificultá-lo”, disse Prabu Selvam, oficial médico de emergência da Americares, uma organização sem fins lucrativos de ajuda e desenvolvimento focada na saúde, que desenvolveu folhas de dicas relacionadas com o calor para o público.

“Usar roupas largas que sejam respiráveis e que permitam a evaporação do suor do corpo e a libertação de calor da pele vai ser muito importante”, acrescentou.

É aqui que entram em cena os tecidos naturais respiráveis. Uma camisa larga, 100% de algodão, um vestido de linho ou uma blusa de seda são mais leves e permitem a circulação do ar, permitindo assim que o corpo faça o seu trabalho.

As pessoas com pele sensível ou propensas a irritações ou assaduras devem ter em conta a sensação do tecido natural contra a pele quando escolhem uma peça de vestuário de fibras naturais, afirmou Katta.

“Existem versões de 100% algodão e 100% linho que podem ser muito macias ou muito ásperas”, afirmou. “É preciso ter isso em conta, porque o calor e a humidade tornam a pele mais propensa a irritações e, quando se junta a fricção da roupa áspera, as coisas podem piorar.”

Outra opção: vestuário com aberturas que se podem abrir para melhorar o fluxo de ar à volta do corpo. As camisas, calções e calças com esta caraterística são normalmente concebidos para caminhadas e atividades ao ar livre.

Os especialistas dizem que os tecidos de cores mais claras com tramas soltas refletem o calor e são melhores escolhas para o tempo quente do que as roupas escuras - com uma exceção. O vestuário mais escuro e uma construção densa e apertada protegem melhor a pele dos perigosos raios solares que podem causar queimaduras solares e envelhecimento. Um bom protetor solar antes de se aventurar com roupa de cor clara pode ajudar, dizem os especialistas.

Embora não seja a opção mais elegante, usar um invólucro de pescoço auto-refrigerante ou transportar um dispositivo de nebulização e molhar a parte de trás do pescoço, a testa e os pontos de pulsação nos pulsos pode ajudar a arrefecer o corpo à medida que a humidade se evapora.

E não se esqueça de um chapéu. Os chapéus de abas largas cobrem a parte de trás do pescoço, os ombros e os braços. Muitos modelos têm proteção solar incorporada para repelir os perigosos raios ultravioleta. Considere também um guarda-chuva com proteção UV concebido especificamente para estar ao sol.

Quanto vais transpirar?

Escolher o vestuário adequado parece simples, certo? Infelizmente, há muito mais a considerar quando se escolhe o que vestir. A humidade, por exemplo, pode privar a pele da sua capacidade de evaporar o suor - quando há demasiada humidade no ar, o suor não tem para onde ir.

Os tecidos naturais, como o algodão e a seda, absorvem o suor, mas não são bons a libertá-lo para a atmosfera. Se é um atleta, trabalha ao ar livre ou vive ou visita um ambiente húmido, não demorará muito até que aquela confortável t-shirt de algodão ou blusa de seda fluida esteja encharcada e colada como cola ao seu corpo - tornando o calor ainda mais insuportável.

“Como dermatologista na quente e húmida Houston, penso primeiro na função e depois considero o ajuste, o tecido e o toque”, disse Katta. “Se estiver a fazer turismo e a entrar e sair de edifícios com ar condicionado, as suas escolhas serão muito diferentes do que se estiver ao sol quente para um treino de futebol.”

Quando a transpiração é intensa, uma peça de vestuário justa que afaste o suor do corpo pode ser uma escolha melhor, disse ela.

“A tecnologia de absorção de humidade ajuda a incentivar a evaporação do suor e mantém a pele seca”, afirmou Katta. “A fim de fazer o seu trabalho de afastar a humidade da sua pele, tem de ser um pouco confortável contra a sua pele - esta é a interação entre o ajuste e o tecido”.

A escolha do melhor vestuário para o calor depende da atividade, da humidade e das sensibilidades pessoais, afirma a dermatologista Rajani Katta.

Existem também roupas feitas para repelir os raios ultravioletas, que são classificadas pelo seu fator de proteção ultravioleta, ou UPF. Tudo o que for inferior a 15 UPF não é considerado protetor; a Skin Cancer Foundation dos EUA considera que uma peça de vestuário com um UPF entre 30 e 49 é uma proteção “muito boa”, enquanto as que têm um UPF superior a 50 são “excelentes”.

O vestuário fabricado com tecido com classificação UPF não absorve a humidade, mas algumas empresas criaram vestuário que combina proteção solar e propriedades de absorção de humidade.

“Eu não recomendaria usar um tecido muito apertado que absorve a humidade contra a sua pele durante um dia inteiro”, disse Katta. “Mas enquanto estiver a fazer exercício, seria uma ótima escolha.”

Neste momento, no entanto, nenhuma escolha de guarda-roupa pode proteger o corpo do calor realmente intenso, disse Katta. Também é importante verificar o índice de calor antes de sair para o dia.

“O Serviço Nacional de Meteorologia tem feito um excelente trabalho ao enfatizar o índice de calor, que considera tanto o calor como a humidade, e penso que é muito importante”, disse Katta. “Quero sublinhar que as melhores escolhas de vestuário não o vão ajudar a ultrapassar um índice de calor elevado.”

A próxima geração de vestuário

É aí que entrará a próxima geração de “tecidos inteligentes”, disse Jinlian Hu, professora do departamento de engenharia biomédica da Universidade da Cidade de Hong Kong. Ela lidera uma equipa de 21 estudantes de doutoramento que tentam construir vestuário para a saúde humana através da química no Laboratório de Materiais Vestíveis para Cuidados de Saúde da universidade.

Hu considera o algodão e os tecidos de fibras naturais como a primeira geração de vestuário, o vestuário com proteção ultravioleta e outras proteções como a segunda geração e o vestuário com a capacidade de mover a humidade da pele para o exterior como a terceira geração.

Num futuro não muito distante, Hu prevê que os cientistas criem peças de vestuário - e acessórios - que combinem as três coisas. Estes tecidos serão capazes de regular a temperatura do corpo tanto em ambientes quentes como frios. Uma peça de vestuário poderá ser capaz de isolar o corpo do frio e arrefecê-lo durante a transpiração do calor - tudo isto enquanto protege a pele do sol.

“Podemos criar têxteis, vestuário e acessórios como uma forma de saúde, de medicina, de conforto humano”, afirmou Hu. “O vestuário não é apenas para cortesia, estilo e beleza, mas está também cada vez mais relacionado com a saúde”.