Quatro distritos e Madeira sob aviso amarelo por causa do vento e calor

Quatro distritos do continente e as ilhas da Madeira e do Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa do vento e do tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sob aviso amarelo, o segundo mais fraco de quatro, os distritos de Faro, Lisboa e Leiria, até às 23:00 desta quinta-feira, por causa do vento, que será de noroeste e por vezes forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h). Em Santarém o aviso vigora até às 18:00.

Também para Faro está ativo o aviso amarelo, até ao início do dia de sexta-feira, mas por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Para a ilha da Madeira e Porto Santo o IPMA ativou o aviso amarelo por causa do calor, até ao final do dia.

O IPMA prevê uma descida da temperatura, em especial a máxima, e vento forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 75/80 km/h.

O céu vai estar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no extremo norte, e haverá neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro.

Em Portugal continental, as temperaturas máximas vão variar entre os 23º em Aveiro e os 38º em Faro, enquanto as mínimas entre os 15º em Bragança, Braga e Guarda e os 22º em Faro.

Na Madeira a temperatura máxima vai chegar aos 29º no Funchal e a mínima vai descer até aos 18º, em Santa Cruz das Flores, para onde estão previstos aguaceiros.