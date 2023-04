Foi batido esta quinta-feira o recorde da temperatura máxima no mês de abril em Portugal. De acordo com a atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), seis locais ficaram acima dos 36 graus registados no Pinhão, em 1945. O sítio mais quente do país foi Mora, onde os termómetros chegaram aos 36,9 graus. Seguem-se Amareleja (36,7 graus), Neves Corvo (36,5), Alcácer do Sal (36,3), Alvalade/Sado (36,2) e Portel (36,1).

O comunicado do IPMA dá conta de que estes são "novos valores extremos da temperatura máxima do ar", sendo que muitas outras estações meteorológicas bateram os seus recordes, mesmo que ficando abaixo dos 36 graus. É o caso de Lisboa, por exemplo, onde os 32,4 graus registados esta quinta-feira também consistem um recorde.

Uma onda de calor que resulta da "circulação atmosférica - anticiclone localizado junto à Península Ibérica - que transportou uma massa de ar quente e seca com origem no norte de África para a região da Península Ibérica".



Calor até aqui e mais calor para vir, com o IPMA a deixar um aviso: "Esta situação meteorológica, que está a influenciar o estado do tempo no território Continental, dará origem a uma terceira onda de calor em diversas regiões do país, das quais se destacam Alentejo, Lezíria do Ribatejo e Beira Interior".

De resto, por volta das 17:00 registaram-se os seguintes recordes de temperatura máxima do ar para o mês de abril:

em 61% das estações foram ultrapassados os valores extremos de temperatura máxima do ar;

45% das estações registaram novos extremos de temperatura máxima do ar, no dia 27;

em 11 estações os recordes alcançados no dia 26, foram ultrapassados, hoje dia 27.

Pode consultar aqui os recordes batidos no mês de abril.