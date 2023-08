Calor: Lisboa sob aviso vermelho. Temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território

O distrito de Lisboa está sob aviso vermelho (o mais grave) até às 23:00 deste domingo, com o calor a justificar avisos laranja para outros 14 distritos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, até terça-feira, e excluídos Viana do Castelo, Porto e Aveiro, que estarão sob aviso amarelo, sob aviso laranja até às 18:00 de segunda-feira estarão os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Braga, Santarém, Bragança, Setúbal, Viseu, Beja, Évora, Guarda, Vila Real, Faro e Leiria.

Devido à “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”, Lisboa está sob aviso vermelho desde as 06:39 até às 23:00 de hoje, refere o IPMA.

A partir das 23:00, Lisboa passa a laranja até às 24:00 de segunda-feira, e, posteriormente, a amarelo entre as 00:00 e as 18:00 de terça-feira.

“O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, originando uma circulação de leste, permitindo uma situação meteorológica de tempo quente e seco”, indicou o IPMA.

O IPMA prevê para Portugal continental tempo quente com céu geralmente limpo, com vento fraco a moderado (até 25 quilómetros por hora) do quadrante norte, sendo temporariamente do quadrante leste até ao fim da manhã, soprando por vezes forte (até 40 quilómetros por hora) até ao meio da manhã e a partir do final da tarde nas terras altas, em especial do Norte e Centro, e na faixa costeira ocidental a norte do Cabo Raso durante a tarde.

Entre hoje e quarta-feira, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território, com exceção da faixa costeira ocidental, podendo atingir valores superiores a 40 graus no interior, informou o IPMA, referindo que as noites deverão ser quentes.

“A persistência de tempo quente deverá manter-se, pelo menos, até dia 08 [terça-feira], a partir do qual se prevê uma descida gradual dos valores de temperatura”, adiantou, explicando que essa descida deverá ocorrer na região sul na terça-feira, alargando-se ao restante território nos dois dias seguintes.