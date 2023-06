Semana vai começar com chuva e terminar com temperaturas que podem chegar aos 40 graus

Se este sábado está a ser marcado pelo calor em vários pontos do país, a chuva chega a quase todo o continente já amanhã e com ela vem também uma ligeira descida da temperatura máxima até terça-feira. Mas as temperaturas mais quentes vão regressar e em força logo a partir do meio da semana, mais concretamente a partir de quarta-feira, dia em que se assinala a chegada do verão - e há regiões que vão ultrapassar os 40 graus, como é o caso de Évora, onde os termómetros vão oscilar entre os 39 e os 42 de máxima.

De norte a sul do país, apenas o Algarve vai escapar à chuva, mas, segundo a informação disponível no site do Instituto Português do Mar e Atmosfera - IPMA, a descida de temperatura vai ser transversal a todos os distritos do continente. Em Faro, a semana vai começar com 26 graus e terminar com 35 de máxima.

A norte, a chuva vai fazer-se sentir entre domingo e terça-feira e as temperaturas máximas no início da semana irão rondar entre os 22 e os 26 graus. A subida será notória com os termómetros a passar dos 30 graus em Braga e Bragança, por exemplo. No Porto está prevista chuva até terça e temperaturas a rondar os 22 graus, mas o calor de São João fazer-se-á sentir já na sexta-feira, com uma temperatura máxima a oscilar entre os 26 a 28 graus. Tal como no Porto, a subida de temperatura será gradual em Viana do castelo, que começa a semana com 21 graus (e chuva) e termina com 27 graus de temperatura máxima.

Mais a centro, em Aveiro chove deste domingo a terça, com temperaturas máximas a rondar os 24 graus. A partir de quinta-feira sobem, mas não vão passar dos 28 graus. Já em Coimbra, é também esperada chuva, mas a semana termina com os termómetros a chegar aos 32 graus. Vila de Rei chegará aos 34 de temperatura máxima no final da semana e Viseu aos 33.

Mesmo com temperaturas a rondar os 28 graus, está prevista chuva para o início da semana em Castelo Branco. O céu vai depois limpar ligeiramente, mas a temperatura vai subir e muito, sendo esperados 39 graus de máxima no fim de semana. Também quente vai estar Portalegre, que pode chegar aos 38 graus no próximo fim de semana, assim como Santarém. Setúbal vai chegar aos 37, mas com chuva já nesta segunda-feira.

Tanto na Madeira como nos Açores, a chuva irá parar na terça-feira e a temperatura máxima irá rondar os 24 graus no final da semana.