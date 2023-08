Muito calor! Sete distritos em aviso vermelho e o resto do país em aviso laranja

O aviso vermelho por causa do tempo quente para Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Castelo Branco e Coimbra vigorará até às 21:00 de quarta-feira, enquanto os restantes distritos de Portugal continental estarão sob aviso laranja, informou esta terça-feira o IPMA.

Na manhã de segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que o aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, devido ao tempo quente, a aplicar naqueles sete dos 18 distritos de Portugal continental, iria vigorar das 00:00 de terça-feira até às 10:00 de quinta-feira.

Após uma atualização da situação meteorológica, o IPMA comunicou hoje que o aviso vermelho nestes sete distritos, associado à “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”, irá vigorar até às 21:00 de quarta-feira.

Os restantes 11 distritos de Portugal continental, nomeadamente Évora, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Portalegre e Braga, estão hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, que vigorará até às 21:00 de quarta-feira, à exceção de Faro, que passará para aviso amarelo, o menos grave, a partir das 23:00 de hoje, de acordo com o IPMA.

Em declarações à agência Lusa, Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, reforçou que “todos os avisos são atualizados, normalmente são atualizados várias vezes ao dia, no mínimo duas vezes por dia”, indicando que os avisos de tempo quente como os de tempo frio “são avisos diários”, diferentes dos avisos de precipitação ou de rajada.

“Para quarta-feira, temos os mesmos distritos com aviso vermelho. Todos os restantes com aviso laranja, com exceção de Faro, que passa a aviso amarelo”, disse Ângela Lourenço.

De acordo com a meteorologista do IPMA, na quinta-feira não está previsto qualquer aviso vermelho para distritos de Portugal continental, prevendo-se que Bragança e Guarda estejam sob aviso laranja e Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branca e Portalegre sob aviso amarelo.

Para os restantes distritos, designadamente Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, não estão previstos avisos de tempo quente na quinta-feira, referiu.

“Até ao final da semana, a situação vai melhorando gradualmente, ou seja, as temperaturas vão começar a descer, gradualmente, e prevê-se que as temperaturas fiquem mais próximas daquilo que é normal para a época do ano, com cada vez menos distritos com aviso”, declarou Ângela Lourenço, adiantando que na sexta-feira é possível que ainda ocorram distritos sob aviso amarelo de tempo quente, eventual no interior no interior do Alentejo e no sul do país.