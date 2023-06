Tempo quente e seco coloca sete distritos sob aviso amarelo. Termómetros vão estar acima dos 30 graus em quase todo o país

Sete distritos do continente estão na sexta-feira e no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre vão estar sob aviso entre as 12:00 de sexta-feira e as 18:00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

A partir desta quinta-feira, as previsões apontam para tempo quente e seco, devido à ação de uma “crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África”.

Está prevista uma subida generalizada dos valores da temperatura, em especial da máxima, sendo de esperar valores acima de 30 graus na generalidade do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40 graus no interior, em especial na região Sul onde deverão ser ultrapassados os 40 graus.

A temperatura mínima também irá aumentar, estando previstas noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio onde as mínimas poderão mesmo ser próximas de 25 graus.