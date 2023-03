A Câmara Municipal de Lisboa vai entregar, na quarta-feira, 105 chaves de habitações municipais, para o realojamento de famílias carenciadas, 83 das quais ao abrigo dos programas Renda Acessível e Arrendamento Apoiado, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Num comunicado, a câmara lisboeta indicou que, entre os espaços habitacionais a ser atribuídos, encontram-se 74 fogos no âmbito do programa Renda Acessível e nove alusivos ao programa de Arrendamento Apoiado.

A autarquia vai ainda entregar a chave de nove habitações a famílias dos bairros Padre Cruz, Boavista e Cruz Vermelha e outras 13 em resposta a pedidos de transferências por razões de saúde e adequação de tipologias.

Também a Associação Casa - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, no Parque das Nações, vai receber um novo espaço.

A autarquia relembra que nos meses de abril e maio vai abrir dois concursos de Renda Acessível, o primeiro com 64 novas habitações em Entrecampos, e o segundo, ainda com número de habitações reabilitadas pela cidade a definir.

A cerimónia de entrega das chaves vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e da vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local, Filipa Roseta.