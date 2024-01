Câmara do Funchal recolheu 12 toneladas de lixo gerado pelos festejos da passagem de ano

A Câmara Municipal do Funchal removeu, até às 10:30 desta segunda-feira, cerca de 12 toneladas de lixo gerado pelos festejos da passagem de ano, indicou a autarquia, referindo que são menos quatro toneladas do que no ano passado.

“No ano passado, à mesma hora, havia mais lixo, ou seja, este ano, os madeirenses e funchalenses produziram menos resíduos, cerca de 12 toneladas”, explicou o presidente do município (PSD/CDS-PP), Pedro Calado, citado num comunicado.

A operação de limpeza, que se prolonga durante esta segunda-feira, mobiliza 123 trabalhadores do município, entre motoristas, cantoneiros, encarregados e chefes de serviços, e cerca de 20 viaturas.

“Já ontem [domingo], a autarquia teve equipas a circular na baixa e centro do Funchal antes do fogo-de-artifício, tendo também equipas de serviços nos principais miradouros da cidade, isto além de um reforço de contentores”, refere-se no comunicado.

Milhares de pessoas, espalhadas por diversos locais da baía e anfiteatro do Funchal, assistiram ao tradicional espetáculo pirotécnico que assinalou a passagem de ano na Madeira, no qual foram detonadas cerca de 20 mil toneladas de material explosivo, numa noite em que a ocupação hoteleira na Madeira rondava os 100% e a população flutuante em terra estava estimada em cerca 60 mil pessoas.

Os festejos e a animação de rua que assinalaram a chegada do novo ano prolongaram-se por toda a noite em diversos pontos da capital madeirense.

As previsões da Câmara Municipal apontam para uma redução de quatro toneladas de lixo face ao ano anterior, situação que o social-democrata Pedro Calado considerou positiva, atendendo ao grande número de pessoas na cidade, destacando, por isso, a “maior consciência ambiental e civismo por parte das pessoas”.

“Para o futuro, a intenção da autarquia é conseguir diminuir, mais ainda, a quantidade de resíduos do Fim de Ano, sendo a utilização do copo reutilizável uma das medidas a equacionar”, lê-se no comunicado.

Na sequência do espetáculo pirotécnico e dos festejos, a autarquia funchalense registou 18 ocorrências até à 01:00 desta segunda-feira, todas de menor gravidade, sendo oito pequenos incêndios devido ao fogo e 10 acidentes rodoviários.