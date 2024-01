Presidente da Câmara do Funchal renuncia ao mandato

Corrupção na Madeira: as férias de luxo oferecidas a Albuquerque e família no Savoy

O Presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, renunciou ao mandato este sábado, apurou a CNN Portugal junto de fontes da autarquia. Uma renúncia que acontece antes mesmo de ser ouvido pelas autoridades judiciais no âmbito de um escândalo de corrupção que abalou o Governo Regional da Madeira e levou mesmo já à renúncia de Miguel Albuqueque como presidente do Governo Regional. Com esta decisão, afasta, aliás, um dos pressupostos para aplicação de medidas de coação graves, que é o perigo de continuação de atividade criminosa

Pedro Calado foi detido no âmbito de uma operação desencadeada na última quarta-feira e da qual resultou também a detenção do líder do grupo AFA e do diretor executivo do grupo Socicorreia, Custódio Correia, que é também sócio de Avelino Farinha em várias empresas. Os três devem começar a ser ouvidos este sábado, podendo as inquirições continuar na segunda-feira. Só depois dos interrogatórios devem ser conhecidas as medidas de coação.

A Polícia Judiciária terá encontrado 20 mil euros em casa de Pedro Calado e 10 mil euros em casa da sua mãe, que as autoridades acreditam tenha recebido quantias em dinheiro, que depois terá transferido para contas do filho. Além destes 30 mil euros, a investigação procura também explicações para a origem de 67 mil euros em depósitos em numerário feitos em contas do presidente da Câmara do Funchal.

O caso surgiu na sequência de denúncias anónimas, acerca de um potencial favorecimento na contratação pública regional, envolvendo o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o autarca do Funchal e o líder do grupo empresarial AFA, Avelino Farinha.