Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Camarate foi furtada esta manhã enquanto a equipa assistia uma vítima na Rua Cidade de Luanda no Bairro de Angola, Camarate, concelho de Loures, disse este domingo aquela corporação.

Em comunicado, o corpo de bombeiros adianta que o furto da ambulância de socorro ocorreu pelas 06:30, enquanto a equipa “prestava socorro a uma vítima de doença súbita”.

“Foi apresentada queixa na esquadra da Polícia Segurança Pública, que está, no momento, a tomar as devidas diligências no sentido de localizar o veículo, bem como o autor do roubo” acrescenta.

Numa outra publicação feita no Facebook, os Bombeiros Voluntários de Camarate revelam que a ambulância “foi encontrada pelas 8:30 em Lisboa, freguesia de Santa Clara pelos Bombeiros desta Corporação que após o alerta do furto colocaram vários meios no terreno na tentativa de localizar viatura furtada”.

O veículo foi encontrado rodagem com luzes de emergência ligadas e portas aberta, mas sem qualquer tipo de dano.