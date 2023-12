Um homem morreu hoje, na Maia, no distrito do Porto, atropelado por um camião de mercadorias, na Estrada Nacional 14, em Castêlo da Maia, no sentido Porto-Trofa revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 11:08.

Pelas 13:57, o corpo mantinha-se no local, registando-se congestionamentos na circulação de trânsito, acrescentou a fonte.