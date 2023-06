Camionista português detido pela Guardia Civil com uma taxa assim: 2,8 g/l de álcool no sangue

Um camionista português foi detido pela Guardia Civil há uma semana porque tinha uma taxa de álcool bem superior ao permitido pela legislação espanhola, como noticia a Cadena SER - 2,8 g/l de álcool no sangue.

O homem seguia ao volante de um camião com um semirreboque e foi intercetado na Autoestrada-66, no município de Vilafranca de los Barros, em Badajoz, depois de outro condutor ter alertado as autoridades.

A Guardia Civil relata que o camionista português apresentava “sintomas evidentes” de estar sob o efeito de álcool, algo que se comprovou com o teste de alcoolemia: 1,22 miligramas por litro de ar expirado, sendo que o limite legal em Espanha para condutores profissionais ao volante deste tipo de veículos está fixada nas 0,15 miligramas por litro de ar expirado.

Em Portugal, o mais usual é que estes valores sejam apresentados sob a forma de gramas por litro de sangue. De acordo com a legislação nacional, 1 mg/l de álcool no ar expirado (TAE) equivale a 2,3 g/l de álcool no sangue (TAS). Feita a conversão, o camionista português teria uma taxa de álcool de 2,8 gramas de álcool no sangue, sendo que, em território nacional e para um condutor comum, acima de 1,2 g/l é crime.

Perante estes resultados, o condutor português foi acusado de crime contra a segurança rodoviária por conduzir sob o efeito de bebidas alcoólicas e o veículo foi apreendido.

O camionista arrisca agora uma pena de prisão até seis meses e ficar impedido entre um a quatro anos de conduzir veículos a motor.