Ela marcou mais golos internacionais do que Messi ou Ronaldo. E agora pode fazer história

Diana Matheson está a conduzir, mas não consegue deixar de consultar o telemóvel. Ela sabe que não devia, mas a tentação é demasiada.

Encosta o carro para dedicar toda a sua atenção ao telemóvel.

Matheson está a ser distraída pelos acontecimentos em Edimburgo, no Texas, EUA, onde uma multidão de 820 pessoas assiste a um momento histórico.

Christine Sinclair acaba de marcar o seu segundo golo do jogo e o quarto golo do Canadá na vitória por 11-0 sobre a seleção de São Cristóvão e Neves.

Embora não pareça espetacular, é um golo marcante: é o seu 185º golo pela seleção canadiana, o que significa que a canadiana acaba de se tornar a líder de todos os tempos em golos internacionais marcados por homens e mulheres.

Matheson, companheira de longa data de Sinclair na seleção canadiana, viu a repetição do golo histórico em janeiro de 2020, no seu telemóvel. Foi uma viagem que ela nunca esquecerá.

“Foi um grande momento”, disse Matheson - que participou em 206 jogos, marcando 19 golos, pelo Canadá - à CNN. “O facto de uma canadiana deter o recorde de golos no jogo mais popular do mundo é inacreditável.”

O nome de Sinclair está gravado nos livros de recordes, à frente de figuras do futebol como Abby Wambach, Mia Hamm e Cristiano Ronaldo.

E a jogadora de 40 anos tem a oportunidade de somar mais recordes ao liderar o Canadá no Campeonato do Mundo Feminino de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Ela pode tornar-se a primeira jogadora de ambos os sexos a marcar em seis Campeonatos do Mundo - em 2019, foi a segunda a marcar em cinco edições, depois de Marta o ter feito. Ronaldo seria o terceiro a fazê-lo em 2022.

Desde ser a jogadora mais jovem de sempre do Canadá, quando se estreou com 16 anos, até ser indiscutivelmente a maior goleadora de sempre do futebol, Sinclair tem tido uma vida e tanto. Com este que será provavelmente o seu último Campeonato do Mundo, tem uma última oportunidade de acrescentar “campeã do mundo” à sua longa lista de conquistas.

“Christine Sinclair é uma goleadora”

Matheson lembra-se da explosão de Sinclair aos 16 anos e recorda vivamente o seu primeiro encontro em campo com "Sinc".

“Acho que levei uma cotovelada da Sinc naquele dia e, conhecendo a Sinc, ela diria que a culpa é minha porque a minha altura é a mesma dos cotovelos dela, então ela colocaria a culpa em mim”, conta.

Tendo crescido no seio de uma família de desportistas - o pai e o tio eram ambos jogadores e o pai foi treinador nos Campeonatos Nacionais de Futebol do Canadá -, Sinclair teve uma formação desportiva completa que incluiu futebol, basquetebol e basebol.

Ela foi a estrela da equipa de futebol da sua escola local e, aos 15 anos, assistiu aos jogos do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 1999 em Portland - um torneio considerado como tendo dividido as águas no futebol feminino, com um aumento das assistências e das audiências.

Quando o futebol passou a ser o seu único foco, Sinclair foi crescendo, comprometendo-se com a Universidade de Portland e fazendo as suas primeiras incursões na cena internacional com a equipa canadiana de sub-20.

Ela não apenas desenvolveu um faro pelos golos - marcou um recorde de 110 pelo Portland Pilots - como também estabeleceu um estilo de jogo eficaz.

Matheson descreveu Sinclair como uma jogadora dinâmica no início da sua carreira, com um estilo de jogo cheio de movimentos e corridas fortes. Mas, mais importante do que isso, disse que “Christine Sinclair é uma goleadora”.

“Ela é uma das raras, raras jogadoras que recebem uma bola em qualquer lugar na proximidade da baliza e o seu ritmo cardíaco e a sua pressão sanguínea baixam, e ela teve sempre a capacidade de colocar a bola no fundo da baliza onde o guarda-redes não está”.

Com o passar dos anos, e com a idade a diminuir o seu dinamismo, Sinclair teve de ajustar o seu jogo, mudando o foco da velocidade para o controlo da bola e o posicionamento.

Kenneth Heiner-Møller, antigo treinador e treinador-adjunto da seleção canadiana feminina, disse que essa capacidade de adaptar o seu jogo aponta para o seu maior ponto forte: o cérebro.

“O movimento dela é como um material de livro didático”, disse Heiner-Møller - que à CNN chama Sinclair de uma pessoa “calorosa”.

“Os movimentos dela, para mim, são inigualáveis. Nunca vi ninguém com aquela capacidade de estar na posição certa, na altura certa, sem estar fora de jogo e tudo isso.”

Matheson destacou a forma como o seu trabalho de médio-atacante era muito mais fácil com alguém com a habilidade e o talento de Sinclair à sua frente.

Mas Heiner-Møller, embora reconheça os benefícios óbvios de ter uma atacante letal na sua equipa, disse que isso também tem as suas desvantagens.

“É colocado muito peso sobre os ombros dela, e muito é também construído à volta dela".

“Acho que esse é um código que foi decifrado mais tarde, pois muitos outros jogadores, os muito habilidosos, os mais jovens, quando entraram na equipa. Não era só a Christine que estava em jogo. Não era só ela, outros jogadores também podiam contribuir para o sucesso.”

“Houve uma fase de seis, oito, dez meses em que as atenções ainda estavam viradas para ela, em que ela era de longe a melhor, mas, de repente, a qualidade dos jogadores melhorou e foi mais fácil”.

“Mas ter uma jogadora como a Christine nunca deve ser uma desvantagem. E quando ela não estava lá, isso sentia-se muito.”

Um momento de glória?

O Canadá não é tradicionalmente conhecido por ser uma nação futebolística, mas a chegada de Sinclair à seleção coincidiu com o período de maior sucesso do país.

Os canadianos terminaram em quarto lugar no Campeonato do Mundo de 2003 - Sinclair marcou três golos no caminho -, bem como as medalhas de bronze consecutivas nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016.

No entanto, Sinclair inscreveu o seu nome no folclore desportivo canadiano, capitaneando a equipa para uma triunfante medalha de ouro nos Jogos de verão de Tóquio de 2020, derrotando as potências Brasil, EUA e Suécia.

Agora, com potencialmente um último Campeonato do Mundo, ela tem a oportunidade de cimentar o seu legado como uma das jogadoras mais transformadoras da história do futebol.

No Campeonato do Mundo Feminino mais aberta da história, tanto Heiner-Møller quanto Matheson disseram que não havia motivo para Sinclair não levar o Canadá à glória. A classificação para as eliminatórias ainda não está garantida, no entanto, depois de um empate e uma vitória nos dois primeiros jogos. O progresso depende da partida final contra a anfitriã Austrália na segunda-feira.

“Acho que eles podem ser um candidato ao título. Acho que o maior precursor do sucesso é ter sucesso anterior”, disse Møller. “E elas são as detentoras do título do último grande torneio.”

“Por isso, entrar com essa mentalidade de já ter sido bem-sucedido, sabendo exatamente o que é preciso para ser uma equipa de torneio, é algo que poderá ser muito benéfico para eles.”

“Por isso, considero-os uma equipa que pode chegar à final four. E se não conseguirem chegar lá, sei que ficarão desiludidas."