Consumo de canábis está a crescer muito entre os maiores de 65 anos – para curar falta de sono, dores e mau humor

Antes de filmarmos o nosso primeiro documentário sobre a canábis, há uma década, eu era muito cético quanto à sua utilização como medicamento. Cheguei mesmo a escrever um artigo para a revista Time, alguns anos antes, para defender que as provas simplesmente não existiam.

Mas, como tantas vezes acontece quando começamos a investigar as coisas, começou a surgir uma imagem diferente. Viajei pelo mundo, visitei laboratórios minúsculos e, mais importante, passei tempo com doentes - até crianças pequenas - que me fizeram mudar de ideias. Cheguei à conclusão de que, nalguns casos, a canábis não só proporcionava alívio, como era a única coisa que o fazia.

Sim, existem riscos reais, como acontece com a maioria das coisas. E, claro, não é uma panaceia. Nada o é.

Embora não seja algo que funcione para toda a gente, isso não significa que não esteja disponível para ninguém.

Nas últimas décadas, registámos uma das evoluções jurídicas mais significativas e desiguais jamais vistas nos Estados Unidos. Até 1996, não havia um único estado que tivesse legalizado a canábis para qualquer fim, mas agora 38 estados e o Distrito de Columbia têm alguma forma de canábis legalmente disponível, embora continue a ser uma substância da Lista I a nível federal: “drogas sem uso médico atualmente aceite e com elevado potencial de abuso”.

A dissonância é ensurdecedora. Nalguns Estados, continua a ser crime transportar canábis como medicamento, mesmo que esta acalme as convulsões de uma criança pequena.

Para mim, o mais notável é a mudança demográfica. Os seniores - pessoas com mais de 65 anos - são agora o grupo de consumidores de canábis que mais cresce nos Estados Unidos. Neste momento, estamos a assistir a uma espécie de "momento sénior". Sinceramente, fico espantado.

As pessoas que cresceram durante a guerra contra a droga e que estavam nos anos de formação da sua vida quando sentiram o impacto da "Reefer Madness" [título que pode ser traduzido como “A Loucura da Ganza”, um filme de propaganda americano do final dos anos 30 contra o consumo de marijuana que passava nas escolas] estão agora dispostas a experimentar a canábis, muitas vezes pela primeira vez. De acordo com estudos recentes, os idosos consomem cannabis diariamente para ajudar a resolver alguns dos problemas do envelhecimento: falta de sono, dores, mau humor. E preferem-na regularmente aos outros medicamentos que lhes são frequentemente receitados, como comprimidos para dormir, antidepressivos e até opiáceos.

Foi por isso que decidi aventurar-me novamente à volta do mundo para o nosso último documentário, “Weed 7: A Senior Moment”. Se for verdade que a canábis pode ajudar a diminuir o número de medicamentos que os idosos tomam, isso pode ter implicações tremendas.

Desde 2020, os Estados Unidos gastaram quatro mil milhões de dólares por ano [3,7 mil milhões de euros] em cuidados de saúde, dos quais quase 580 mil milhões de dólares [530 milhões de euros] foram gastos apenas em produtos farmacêuticos em 2021. Quando se trata de idosos, 30% das pessoas com mais de 65 anos tomam cinco ou mais produtos farmacêuticos todos os dias. No entanto, à medida que se voltam cada vez mais para a canábis em vez de comprimidos, a expetativa é que a utilização de medicamentos prescritos possa diminuir.

Como poderão ouvir no documentário, assistimos ao aparecimento de uma história de mais plantas, menos comprimidos.

Também ouvi histórias de pessoais incríveis - pessoas como o super simpático Ken Tillman, de 94 anos, bastante saudável, que ainda conduz o seu belo Cadillac em Palm Beach, na Florida. A primeira vez que foi a um dispensário, estava relutante, tímido e até um pouco envergonhado. No dia em que o conheci, no entanto, mostrou-me o seu dispensário, contou piadas e foi muito específico quanto à variedade que queria: “sobretudo CBD, mas também algum THC”, disse-me.

Nunca tinha pensado em consumir canábis até aos 91 anos. “Nunca tocaria no produto”, disse-me.

“O que o levou a começar?”, perguntei-lhe.

“O sono”, respondeu-me. “Estava sempre a acordar a meio da noite.”

Tal como um terço da população mundial, Ken tinha desenvolvido uma insónia terrível, que estava a piorar à medida que envelhecia. Nenhum dos medicamentos que lhe tinham sido receitados proporcionava um verdadeiro alívio, pois não funcionavam ou mantinham-no grogue até ao dia seguinte.

O mais difícil e assustador das insónias de Ken era a forma como a sua mente o levava enquanto estava acordado na cama. Disse-me que, nesses momentos, começava a fazer as perguntas mais assombrosas da vida. “Quais são as coisas que eu gostaria de ter feito, mas que já não tenho tempo para fazer?”

“Poderia, deveria, teria” foi como Ken descreveu, com lágrimas nos olhos. Sinceramente, foi doloroso ouvir alguém que chegou à conclusão de que já passou demasiado tempo para realizar os seus sonhos e visões.

Mas o facto é que a história acabou bem para Ken. Com a canábis, não só o seu sono melhorou pela primeira vez, como também a sua ansiedade existencial se acalmou. Para Ken, a canábis foi muito mais do que um suplemento para dormir. Mais uma vez, não quer dizer que toda a gente tenha uma resposta tão profunda, mas para Ken, foi a única coisa que realmente funcionou.

Parte do problema é que, para muitos medicamentos, temos uma ideia bastante clara de como funcionam. No entanto, no caso da canábis, que é constituída por mais de 100 canabinóides e mais de 400 outros compostos, é mais complicado.

Muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas quando lhes digo que temos um sistema endocanabinóide. Isto significa que nós, humanos, temos recetores para canabinóides e que até nós próprios produzimos canabinóides. Somos pequenas criaturas que criam e consomem canábis.

O objetivo do sistema endocanabinóide, de acordo com o estimado investigador israelita Dedi Meiri, não é tratar nenhuma doença em particular, mas sim criar equilíbrio no corpo, conhecido como homeostase. É quando essa homeostase se perde, diz ele, que nos tornamos mais suscetíveis aos incómodos do envelhecimento: sono, dor, humor. Como já deve ter percebido, à medida que envelhecemos, produzimos menos canabinóides, tornamo-nos deficientes e perdemos cada vez mais a homeostase. É por isso que Meiri recomendou à sua própria mãe que utilizasse canábis para os seus problemas de sono.

Mais uma vez: plantas em vez de comprimidos. Talvez a maior mudança a que assisti nos últimos 10 anos tenha sido a face da canábis. Para mim, sempre foi a Charlotte Figi, uma menina doce que tinha tantas convulsões que a mãe a colocava no porta-bebés e a sentia tremer durante todo o dia.

Nada funcionava com ela até que um dia a sua mãe, Paige, criou uma mistura de canábis no lava-loiça da cozinha, recebendo instruções de um vídeo do YouTube. As convulsões de Charlotte passaram de mais de 300 por semana para praticamente nenhuma. Visitei-a durante as férias de Natal, alguns anos mais tarde, e ela agarrou alegremente na minha mão e levou-me a uma festa do bairro, algo que a sua família nunca imaginou ser possível. Apesar de ter falecido há alguns anos, a Charlotte's Web, uma variedade de canábis criada especialmente para ela, continua viva.

Agora, porém, o rosto da canábis também inclui alguém como “Mama Sue” Taylor. Com 75 anos de idade, a ex-professora católica do liceu era a pessoa que normalmente admoestava as pessoas por qualquer tipo de consumo de drogas. Para ela, a canábis não era diferente da heroína ou da cocaína. Mas, tal como eu, começou a aprofundar a investigação, a falar com as pessoas e a ver o seu impacto, sobretudo nos idosos.

Tornou-se agora uma improvável embaixadora da canábis nos Estados Unidos, contando as histórias em primeira mão de inúmeros adultos idosos ajudados pela canábis e capazes de interromper alguns dos seus outros medicamentos.

Mama Sue reconhece, tal como eu, que a canábis não é para todos - e que existem riscos. Com o aumento do consumo de canábis entre os idosos, as visitas às urgências relacionadas com a canábis também aumentaram.

Uma das maiores preocupações são as quedas. Todos os anos, três milhões de idosos vão ao serviço de urgência devido a quedas, que podem levar a uma série de complicações e, muitas vezes, a um evento terminal. A canábis pode agravar estas estatísticas terríveis.

Até Ken teve um episódio terrível uma noite, melhor descrito por ele como uma “má trip”. Ele tinha cometido o erro demasiado comum de “empilhar”: Depois de ter tomado um comestível numa noite e convencido de que não tinha efeito, tomou outro, efetivamente empilhando um em cima do outro. Algumas horas mais tarde, deu por si a agarrar-se ferozmente ao lado da cama, em pânico e com medo de se mexer.

Nessa altura, quase desistiu, mas com a ajuda da médica Melanie Bone, que trabalha na sua comunidade de idosos, Ken conseguiu encontrar uma dose e uma variedade que funcionavam com ele. Foi uma experiência de tentativa e erro, que é o que muitos doentes têm de fazer.

No final da nossa conversa, Ken perguntou-me se eu alguma vez recomendaria canábis aos meus pais, que têm mais de 70 anos; Ken referiu-se a eles como “crianças”.

Era uma pergunta justa, e tive imediatamente visões engraçadas da minha mãe indiana abstémia, que nunca vi beber mais do que um gole de vinho, a sentar-se e a comer uma goma.

Claro que me preocuparia com as quedas e gostaria de me certificar de que os meus pais tinham salvaguardas para se protegerem contra isso. Dir-lhes-ia que não é uma decisão que deva ser tomada de ânimo leve e que o simples facto de descobrir qual a variedade e a dose pode ser uma experiência desconcertante. Por isso, o melhor conselho é “começar devagar e ir com calma”.

Eu gostaria de me certificar de que eles tinham uma excelente orientação, tal como a Bone tinha proporcionado ao Ken, e que quaisquer sinais de uma perturbação do consumo de canábis poderiam ser detetados precocemente. Mas, no fim de contas, não há dúvida de que, especialmente para os incómodos do envelhecimento, a canábis poderia proporcionar um alívio que dificilmente encontrariam com os medicamentos que lhes eram normalmente receitados.

A minha resposta à sua pergunta foi “sim”.

E acho que essa é talvez a maior mudança nos últimos 10 anos. Nunca teria imaginado uma altura em que recomendaria abertamente a canábis aos meus próprios pais - ou uma altura em que eles considerariam abertamente tomá-la.

“Porque não? Pode ser um remédio, não é?”, disse a minha mãe quando um dia levantei a questão. O meu pai, tipicamente taciturno, apenas sorriu e acenou com a cabeça.

A canábis pode ser um medicamento e, como qualquer outro medicamento, deve ser responsabilizada pelos seus riscos e benefícios. Deve ser respeitada e disponibilizada, mas também regulada de forma responsável. Se tudo isto for feito de forma correta e segura, a canábis tem o potencial de ajudar e curar muitas pessoas, jovens e idosas.