Exportação de canábis dispara em Portugal e já são vendidas quase dez toneladas

O negócio da canábis medicinal cresceu em Portugal no último ano e cerca de dez toneladas foram vendidas para o estrangeiro, havendo já mais pedidos, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal diário, que cita dados do Serviço Nacional de Saúde, no ano passado, foi registado um aumento de 63% no volume de exportações. Já este ano, apenas no primeiro semestre, já foram vendidas mais de cinco toneladas, o que se prevê que no final de 2023 sejam batidos os recordes de exportações.

Os maiores compradores são a Alemanha, a Polónia e a Austrália, depois de em 2020 ter sido Israel o maior comprador desta mercadoria. No ano passado, Espanha importou quase 2.900 toneladas de canábis medicinal de Portugal.

Segundo dados do Infarmed, até ao final do primeiro semestre, estavam emitidas 76 autorizações finais para quatro tipos de negócio de canábis (cultivo, importação - exportação, fabrico e distribuição por grosso).