Nuvem de fumo dos fogos do Canadá vai ficar por cá até quinta-feira

A nuvem de fumo proveniente dos fogos do Canadá "cobriu a totalidade do território continental" nas últimas horas e por aqui deverá ficar até quinta-feira, segundo a última atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a nuvem de fumo "tem-se mantido em altitude acima dos 1000 metros e deverá dissipar-se na região do continente a partir da manhã de dia 29".

O Instituto prevê também a intensificação a partir desta quarta-feira no arquipélago dos Açores e a partir de quinta-feira, no arquipélago da Madeira.

O IPMA assegura que continua a acompanhar a situação e não coloca de parte a hipótese de emitir uma nova atualização, caso se justifique.