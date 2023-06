O fumo dos incêndios florestais no Canadá já chegou à Europa

O fumo de centenas de incêndios florestais que ardem no Canadá, já cobriu partes dos Estados Unidos e colocou cerca de 75 milhões de pessoas sob alerta de qualidade do ar, chegou à Europa, segundo cientistas da Noruega.

Nos últimos dias, nuvens de fumo estenderam-se do Canadá até à Gronelândia e à Islândia e chegaram à Noruega.

Os cientistas do Instituto de Investigação Climática e Ambiental da Noruega (NILU) conseguiram detetar o aumento do fumo utilizando instrumentos muito sensíveis e confirmar a sua origem através de modelos de previsão.

Os noruegueses poderão sentir o cheiro e até notar o fumo sob a forma de uma ligeira neblina, mas, ao contrário de algumas zonas dos EUA onde se registaram níveis de poluição perigosos, não deverão ter qualquer impacto na saúde, afirmou Nikolaos Evangeliou, cientista sénior do NILU. "Os incêndios que se deslocam de tão longas distâncias chegam muito diluídos", explicou à CNN.

Nos próximos dias, a pluma deverá espalhar-se por toda a Europa, mas é pouco provável que as pessoas sintam o cheiro ou se apercebam do fumo, indicou Evangeliou.

Updated calculations carried out by @Nick_Evangeliou, @EckhardtSabine & colleagues at @NILU_now show that smoke from the forest fires 🔥 in Canada is still drifting in over Norway. It will also reach other parts of Europe over the next few days:https://t.co/7EpkRNPT5Z