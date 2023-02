O espaço aéreo sobre o Lago Huron, no território canadiano junto aos Estados Unidos da América (EUA), foi encerrado este domingo devido a uma “operação de defesa aérea ativa”. O anúncio acontece menos de uma hora depois de os EUA terem emitido uma restrição semelhante no território do Lago Michigan.

Os pilotos que desrespeitem a restrição arriscam-se a ser intercetados e detidos pela força aérea canadiana.

A informação foi avançada numa altura em que três objetos voadores, um dos quais descrito por Washington como um balão de espionagem chinês, foram abatidos no espaço de uma semana sobre os Estados Unidos e o Canadá.

The U.S. Air Force KC-135 is still orbiting over Northern Montana most likely accompanied by at least 2 Combat Aircraft, they are very close to the new NOTAM in Canada. pic.twitter.com/mvtuiT8wF1