A polícia canadiana está a investigar o roubo de um contentor com 13,5 milhões de euros em ouro e outros produtos de valor no maior aeroporto do país.

O roubo aconteceu na segunda-feira no Aeroporto Internacional de Pearson, em Toronto, mas só esta quinta-feira à noite é que a Polícia Regional de Peel informou o público sobre o incidente.

"Um avião chegou aqui ao aeroporto no início da noite. Como procedimento normal, o avião foi descarregado e a carga foi transportada do avião para uma instalação de carga. O que posso dizer é que o contentor [tinha] um carregamento de alto valor. Continha ouro e outros artigos de valor”, disse o inspetor Stephen Duivesteyn, que aproveitou para tranquilizar a população. “Isto foi um incidente isolado, é extremamente raro.”

A Polícia Real Montada do Canadá já está a investigar o caso.

Este não foi o primeiro roubo de uma carga valiosa num aeroporto de Toronto. Em 1952, 195 mil euros em ouro (que atualmente corresponderiam a cerca de 1,5 milhões de euros) foram roubados do Aeroporto de Malton, o antecessor do Pearson.

O golpe desta segunda-feira pode mesmo ser o mais valioso da história do país, superando um dos roubos mais bizarros da história: entre 2011 e 2012, Richard Vallières desviou toneladas de xarope de ácer, no valor de cerca de 11,5 milhões de euros, de um armazém no Québec, que compunha parte das reservas estratégicas da província.