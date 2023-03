A ministra da Defesa canadiana disse na terça-feira que as autoridades ainda desconhecem a origem do objeto voador abatido sobre Yukon a 11 de fevereiro, mas descartou que fosse operado por um Governo estrangeiro.

Anita Anand disse, numa comissão parlamentar, que nem o objeto em Yukon, nem dois outros também abatidos na mesma altura ao largo da costa do Alasca (Estados Unidos) e sobre o lago Huron na fronteira Estados Unidos-Canadá, parecem estar associados a entidades governamentais estrangeiras.

A ministra da Defesa observou também que os esforços para recuperar os restos dos três objetos voadores não identificados foram suspensos.

Os deputados canadianos também questionaram Anand sobre a descoberta de boias de vigilância chinesas em águas do Ártico canadiano.

As boias foram encontradas e recuperadas, no outono, pelos militares canadianos, embora a existência só tenha sido divulgada após a queda, a 04 de fevereiro, do balão de vigilância chinês que sobrevoou o Canadá e os Estados Unidos.

Anand explicou que as boias foram recolhidas por "razões de segurança operacional", embora se tenha recusado a dar mais pormenores de modo a não "proporcionar vantagens" aos adversários.