Mais de 870 pessoas atravessaram Canal da Mancha no sábado

As autoridades britânicas revelaram este domingo que 872 migrantes atravessaram o Canal da Mancha em 15 embarcações no sábado, sem permissão, o valor mais alto desde o início do ano.

No total, mais de 21.000 pessoas chegaram ao Reino Unido por esta via desde o início do ano, um valor que sugere uma ligeira quebra de ritmo face às mais de 45.000 chegadas no ano passado, segundo os números diários partilhados pelo Governo.

O verão continua a ser o período mais propício a estas travessias, tendo chegado em agosto mais de 5.300 pessoas em cerca de 100 pequenas embarcações.

Desde que o Reino Unido começou a registar estas chegadas, em 2018, mais de 100.000 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir de França.

O combate aos fluxos de migrantes ilegais é uma das bandeiras do executivo liderado pelo conservador Rishi Sunak, e, apesar de um quadro legislativo mais rigoroso, o Governo tem tido dificuldade em travar este fenómeno, que aumentou nos últimos anos e provocou dezenas de mortes em vários naufrágios.

O Governo inglês pretende ainda a deportação de migrantes para os seus próprios países, ou para países como o Ruanda, um projeto que tem sido bloqueado pela justiça.