Uma "seca sem precedentes" está a afetar o Canal do Panamá - e isto pode ser um grande problema

Cientistas alertam para regresso do El Niño com ondas de calor sem precedentes

Uma "seca sem precedentes" está a afetar o abastecimento de água do Canal do Panamá e a levar as autoridades a impor sobretaxas e limites de peso aos navios que atravessam esta importante rota comercial global, segundo a Autoridade do Canal do Panamá.

Os navios atravessam o Canal do Panamá através de um sistema de eclusas, que utiliza a água de vários reservatórios de água doce para fazer flutuar os enormes navios de carga por terra.

Mas o Panamá está atualmente a ser atingido por uma seca e os níveis de água de pelo menos um desses reservatórios - o Lago Gatun - estão a baixar.

Prevê-se que os níveis do lago atinjam mínimos históricos em julho, o que levou as autoridades a implementar medidas de poupança de água, bem como a impor restrições rigorosas ao calado, que é a distância entre a linha de água e o ponto mais baixo do casco, nos últimos meses.

A água do lago, que está a diminuir, também abastece a região vizinha, incluindo a Cidade do Panamá.

"A emergência climática decretada pelo Governo Nacional do Panamá reforça o que o Canal do Panamá tem vindo a afirmar sobre a realidade da escassez de água doce", lê-se no comunicado.

Nos últimos meses, grande parte da América Central, incluindo o Panamá, tem sido afetada por uma seca significativa. Mas o início do El Niño "pode piorar" as condições, alertou também a autoridade do Canal do Panamá.

O El Niño, um fenómeno natural no Oceano Pacífico tropical, provoca normalmente temperaturas mais quentes do que a média. Este ano, prevê-se que o El Niño aumente as temperaturas globais, podendo fazer com que 2023 ou 2024 seja o ano mais quente de que há registo.

O Canal do Panamá é vital para o transporte marítimo entre os oceanos Pacífico e Atlântico, ajudando as embarcações a contornar a traiçoeira viagem à volta da ponta da América do Sul, conhecida como Cabo Horn, uma vez que transporta bens e mercadorias da Ásia para os portos da costa leste dos Estados Unidos.

O canal foi construído entre 1904 e 1914 pelos Estados Unidos, que detinham o controlo exclusivo do canal que atravessava o istmo panamiano até 1979. O governo panamiano assumiu o controlo total do canal no final de 1999.

Os vizinhos regionais têm procurado oportunidades para competir com o lucrativo Canal do Panamá.

Em 2014, a Nicarágua anunciou o início das obras de um canal de navegação de vários milhares de milhões de dólares, com o objetivo de rivalizar com a via navegável do Panamá - que ainda não se concretizou.

E este ano, o governo mexicano anunciou um plano para desenvolver um corredor ao longo de um estreito istmo no sul do México. Denominado Corredor Interoceânico, o plano incluiria um comboio de mercadorias que se estenderia do Pacífico ao Golfo do México.