Não adie estes exames por medo ou vergonha - até porque, "na maior parte dos casos, basta fazer uma análise sanguínea"

O cancro da próstata continua a ser um dos mais frequentes nos homens? Ainda falta consciência para a importância de um diagnóstico precoce?

Sim, claro, é o cancro mais frequente nos homens. Estamos a falar em Portugal de, se calhar, cerca de 6.500 novos casos por ano.

E a verdade é que é um cancro cujo diagnóstico precoce vai impactar muito na qualidade de vida após o tratamento. Ou seja, um diagnóstico mais precoce torna o tratamento mais fácil, com menos complicações, com menos efeitos colaterais.

Em termos de sintomas, há alguns que devam levar um homem a procurar ajuda?

A grande verdade é que o cancro da próstata dá poucos sintomas, ou seja, nós estamos muitas vezes habituados a associar o cancro da próstata a sintomas como urinar mais vezes, levantar de noite, o jato mais fraco, sendo que esses, na verdade, na maior parte dos casos, são sintomas de hipertrofia benigna da próstata, uma outra doença da próstata que se reflete no aumento do tamanho.

O cancro da próstata, por si só, dá poucos sintomas. Por isso: não podemos estar à espera de 'eu vou urinar mal para ir procurar ajuda', devemos mesmo, nós homens, fazer por rotina o exame do PSA.

A partir de que idade é que devem começar os rastreios e, digamos assim, os exames regulares?

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