Chamo-me Susannah, sou médica e só aprendi isto depois de saber que tinha cancro

O que eu não sabia até ter cancro da pele

Como médica, a minha vida gira em torno da prestação de cuidados aos meus pacientes, ajudando-os a manterem-se saudáveis, informando-os sobre as doenças e detetando os sinais de problemas de saúde que precisam de ser tratados. No entanto, há algumas semanas, tornou-se dolorosamente óbvio que me tinham escapado os sinais do meu próprio problema de saúde grave.

Para minha surpresa, foi-me diagnosticado um cancro de pele no couro cabeludo. O diagnóstico de cancro das células basais e o facto de o ter ignorado durante tanto tempo fizeram-me parar para refletir sobre os meus próprios hábitos de saúde e sobre alguns equívocos comuns acerca do cancro da pele.

Durante mais de um ano, pensei que tinha uma mancha irregular de pele atrás da minha orelha esquerda. Estava coberta pelo meu cabelo, por isso era fácil de ignorar. Vi esta pele a descascar e a formar crostas. Pensei que fosse eczema, que tenho há muitos anos, mas a hidrocortisona não ajudava. Finalmente fui ao dermatologista, muito mais tarde do que devia, tendo em conta a minha formação médica, e fiz uma biopsia. Cancro das células basais. Logo a seguir, foi detetado outro no meu pescoço.

Fiquei perplexa. Pensava que me tinha protegido da exposição solar com muito cuidado. Passo a maior parte das minhas horas de vigília dentro do hospital e, mesmo assim, uso protetor solar todos os dias. Quase não tenho tempo para tomar banhos de sol e, nas raras ocasiões em que estou ao sol durante muito tempo, tento tapar-me.

Acontece que o meu cancro da pele já se desenvolve há décadas, resultado da genética e de ter apanhado sol há muitos anos. Os danos causados pelos raios UV do sol são cumulativos, aumentando o risco de cancro ao longo do tempo. De acordo com uma investigação publicada na revista Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, apenas cinco queimaduras solares com bolhas em jovens entre os 15 e os 20 anos podem aumentar o risco de melanoma em 80% e de dois outros cancros da pele, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células basais, em 68%. Portanto, estou provavelmente a ver agora os efeitos dos meus primeiros anos na praia.

A minha mãe também teve vários cancros da pele, pelo que o meu risco de contrair um era significativamente maior. Quando existe uma história familiar de cancro da pele, o risco de cancro basocelular de início precoce é mais do dobro, de acordo com a revista Cancer Epidemiology, o risco de cancro de células escamosas aumenta quatro vezes, de acordo com a revista Dermatologic Surgery, e o risco de melanoma aumenta 74%, conforme relatado no Journal of the American Academy of Dermatology.

Ainda assim, parecia-me muito estranho que o meu cancro da pele se manifestasse no couro cabeludo, por baixo de uma camada de cabelo. As zonas expostas ao sol, como o nariz, a testa ou o queixo, não seriam mais suscetíveis?

Com um pouco de pesquisa, descobri que 13% dos cancros da pele envolvem o couro cabeludo, de acordo com um artigo publicado no Journal of the German Society of Dermatology. O cancro da pele pode aparecer em todo o tipo de locais invulgares - as pálpebras, as palmas das mãos e as plantas dos pés. E com a popularidade das manicures de gel, que utilizam luz UV direta nas mãos e nas unhas, há um risco crescente de cancros da pele nas cutículas e por baixo das unhas.

Os cancros da pele também podem ocorrer em todos os tipos de pele. Os tumores malignos são muito mais comuns nas peles claras, mas o cancro da pele com pigmentação mais escura é frequentemente detetado mais tarde, com taxas de mortalidade mais elevadas. Toda a gente está em risco.

Agora, mais do que nunca, desenvolver bons hábitos de proteção solar é tão importante porque o risco de desenvolver cancro da pele está a aumentar a um ritmo alarmante. Segundo a Academia Americana de Dermatologia, estima-se que um em cada cinco americanos irá desenvolver cancro da pele durante a sua vida e as taxas de cancro da pele não melanoma aumentaram 33% em todo o mundo desde 2007, de acordo com a JCO Global Oncology. Muitos especialistas atribuem esta tendência a fatores como as alterações climáticas, o aquecimento global e o aumento da exposição aos raios UV nocivos. Apesar deste risco crescente, os nossos esforços em matéria de prevenção e deteção precoce do cancro da pele são lamentavelmente inadequados, com demasiadas pessoas a não fazerem exames regulares à pele.

Cabe a cada um de nós desenvolver bons hábitos de proteção solar desde cedo e saber quando procurar cuidados médicos para alterações anormais da pele. Irregularidades como alterações de cor, bordos irregulares de pintas e sardas, feridas na pele que parecem não cicatrizar e áreas de descamação crónica ou crostas nunca devem ser ignoradas. Deve ser feito um exame todos os anos para monitorizar alterações anormais da pele, ou se estiver em maior risco de desenvolver cancro da pele.

Este verão, proteja-se. Ponha protetor solar, use um chapéu e procure a sombra sempre que possível. E aquela mancha de pele estranha que tem andado a ignorar? Não adie mais o exame. Aprendi da maneira mais difícil que qualquer pessoa pode ter cancro da pele e que este pode aparecer onde menos se espera. Quanto mais cedo for detetado, melhores serão as suas probabilidades, por isso, consulte o seu médico. Ainda bem que eu o fiz.