Pelo menos quatro cães foram envenenados, e três acabaram mesmo por morrer, durante o concurso canino de Canicross30, em França, que decorreu nos dias 11 e 12 de março e em que participaram 562 duplas de adestradores.

O envenenamento ocorreu na manhã de domingo, no segundo e último dia da competição, na cidade de Vauvert, sul de França. Quando os donos começaram a ver os cães a cair, o resto do dia do evento foi cancelado.

A organização do evento, que leva centenas de pessoas a correr com os seus animais de companhia, ao longo de um percurso de 5 quilómetros, acredita que os animais terão sido envenenados através de comida.

Neste momento, uma amostra de almôndegas está a ser analisada para perceber o tipo de veneno. As autoridades iniciaram uma investigação por suspeitas de crueldade animal.

Os cães envenenados participavam na última etapa da competição, que ditaria quem seria apurado para o Campeonato Mundial de Canicross, a decorrer na Alemanha, em outubro.

Oslo, Palma e Opale morreram 15 minutos depois de comerem as bolas de carne, e apesar das tentativas médicas de os salvar. Apenas Togo, que só terá lambido a almôndega, sobreviveu.

O presidente da Federação de Desportos e Lazer Caninos, responsável pela organização do evento,Yvon Lasbeiz, manifestou o seu lamento numa nota no facebook: “Este fim de semana um ato particularmente hediondo atingiu o nosso desporto e toda a nossa comunidade durante o Campeonato Francês. Oslo, Palma e Opale, os vossos donos perderam um amor incondicional”, diz.

Enquanto decorrem investigações sobre o que poderá ter acontecido, foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde de Togo. O husky está livre de perigo e na segunda-feira já pôde regressar a casa.