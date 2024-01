Suspenso o título de Bobi, o "cão mais velho de sempre"

O cão mais velho do mundo é… português

O "cão mais velho de sempre" do mundo, Bobi, que morreu em outubro, alegadamente com 31 anos, perdeu provisoriamente o seu título enquanto o Guinness World Records (GWR) investiga a sua idade, disse um porta-voz da empresa à CNN na terça-feira.

"Enquanto a nossa análise está em curso, decidimos suspender temporariamente ambos os títulos de registo do cão mais velho vivo e de sempre até que todas as nossas investigações estejam concluídas", disse o porta-voz.

A idade de Bobi tinha sido inicialmente confirmada pelo Serviço Médico-Veterinário do Município de Leiria, que disse que o animal tinha sido registado em 1992, enquanto o SIAC, uma base de dados de animais de estimação autorizada pelo governo português, verificou a data, de acordo com o anúncio do recorde feito pelo GWR em fevereiro.

Tinha 31 anos e 165 dias de idade quando morreu em outubro.

No entanto, logo após a morte de Bobi, começaram a surgir suspeitas sobre as provas que alegadamente comprovavam a sua verdadeira idade.

Um porta-voz disse à CNN, na terça-feira, que a revisão formal do Guinness ocorre quando um registo é contestado e envolve a análise de provas existentes, a procura de novas provas, o contacto com especialistas e pessoas ligadas ao pedido original.

Bobi posa para uma fotografia com o seu tutor Leonel Costa e os seus certificados do Guinness para o cão mais velho em maio de 2023.

Jorge Jerónimo/AP

O tutor de Bobi, Leonel Costa, que disse ter oito anos quando o seu cão nasceu em 1992, contou ao GWR em fevereiro que havia muitos segredos para a extraordinária velhice do cão.

Bobi sempre andou livremente, sem coleira ou corrente, vivia num ambiente "calmo e pacífico" e comia comida humana embebida em água para remover os temperos.

Era um Rafeiro Alentejano puro, segundo Leonel Costa. Esta raça tem uma esperança de vida de cerca de 12-14 anos, de acordo com o American Kennel Club.

Bobi passou toda a sua vida em Conqueiros, uma pequena aldeia portuguesa a cerca de 150 quilómetros a norte da capital Lisboa, frequentemente na companhia de gatos.

O anterior detentor do recorde do cão vivo mais velho e do cão mais velho de sempre era o cão de gado australiano Bluey, que nasceu em 1910 e viveu até aos 29 anos e cinco meses de idade.