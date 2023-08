GNR detém 12 pessoas durante festival O Sol da Caparica em Almada

A Guarda Nacional Republicana deteve 12 pessoas, entre os 20 e os 49 anos, durante uma operação realizada no âmbito do festival O Sol da Caparica, que decorreu entre 17 e 20 de agosto na Costa da Caparica, em Almada, foi anunciado esta terça-feira.

Dos 12 detidos, seis foram por tráfico de estupefacientes, dois por condução sem habilitação legal, dois por condução sob o efeito do álcool e um por ofensas à integridade física.

Segundo a GNR, foram ainda elaborados 63 autos de consumo de produtos estupefacientes e apreendidas 307 doses de estupefacientes, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.

A operação de segurança do festival contou com o reforço dos Destacamentos Territoriais de Setúbal, Grândola, Montijo, Palmela e Santiago do Cacém, do Destacamento de Intervenção de Setúbal, do Destacamento de Trânsito de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Unidade de Segurança e Honras de Estado, bem como dos militares das forças congéneres que se encontram a reforçar o Comando Territorial de Setúbal, no âmbito da operação “Verão Seguro 2023”.

O festival O Sol da Caparica é promovido pelo Grupo Chiado e pela Câmara Municipal de Almada e abraça géneros que vão desde o pop ao hip-hop, passando pelo rock e pela música africana.

Durante quatro dias, mais de 80 artistas de música lusófona atuaram em cinco palcos espalhados pelo Parque Urbano da Costa da Caparica.