Aqui vamos nós outra vez: Governo dos Estados Unidos vai ficar sem dinheiro dentro de seis dias

Governo dos EUA fica sem dinheiro dentro de seis dias: é um momento decisivo para Kevin McCarthy

A seis dias de o Governo ficar sem dinheiro, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, tem de fazer uma escolha: arrisca um encerramento ("shutdown") do governo para manter o seu emprego ou contraria os seus apoiantes republicanos trabalhando com os democratas?

É um momento decisivo que está a ser preparado há meses. Para ganhar o favor dos seus detractores, McCarthy está a permitir que os republicanos avancem esta semana com a votação de uma série de projectos de lei de apropriações, apesar de eles estarem mortos à chegada ao Senado, que é controlado pelos democratas.

Mas o tempo está a esgotar-se e os republicanos não conseguiram reunir-se em torno de uma opção a curto prazo. E as promessas que McCarthy fez em janeiro, quando se curvou perante a "linha dura" do partido para ganhar o seu martelo como presidente da Câmara, estão finalmente a chegar a casa.

"Esta é a terceira grande luta do Congresso: a semana de abertura, o teto da dívida e agora o financiamento do governo", disse o deputado Patrick McHenry, da Carolina do Norte, um dos aliados de confiança de McCarthy, e que ajudou a negociar o acordo bipartidário sobre o teto da dívida. "Isso sempre seria uma batalha."

McCarthy tem tentado, tanto em público como em privado, obrigar os membros da sua conferência a unirem-se em torno de algo - qualquer coisa - para reforçar a sua influência nas conversações sobre despesas com o Senado.

Ele também deixou claro que cair numa paralisação não tornará os republicanos mais fortes nas negociações, mas o presidente da Câmara ainda está a enfrentar um flanco direito que prefere ver uma paralisação a trabalhar com os democratas. E o ex-presidente Donald Trump entrou na luta na semana passada, incentivando os republicanos da rede social Truth Social a oporem-se a qualquer projeto de lei de gastos que não retire o financiamento do Departamento de Justiça ou das investigações criminais contra ele.

"Não deixe que o unipartidarismo de Washington o assuste, fazendo-o pensar que uma paralisação do governo é o fim do mundo", escreveu o deputado republicano Andy Biggs, do Arizona, nas redes sociais. "A chamada paralisação é, na verdade, uma pausa nos gastos federais não essenciais."

O cálculo para McCarthy ficou ainda mais complicado desde que o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, tomou medidas para avançar com seu próprio projeto de lei de gastos de curto prazo, que provavelmente incluiria ajuda em caso de desastre e financiamento adicional para o esforço de guerra na Ucrânia, o último dos quais os linha-dura da Câmara se opõem ferozmente. Se o Senado aprovar esse projeto de lei, McCarthy será confrontado com a possibilidade de o apresentar, ignorá-lo ou tentar alterá-lo - o que acarreta os seus próprios riscos para o Presidente da Câmara.

"Eu conheço Kevin McCarthy e gosto dele. Mais cedo ou mais tarde, vão ter de decidir como é que ele vai ser capaz de liderar", disse o senador Joe Manchin, um democrata moderado da Virgínia Ocidental.

McCarthy, no entanto, não se comprometeu a apresentar um projeto de lei de curto prazo aprovado pelo Senado, sabendo que isso poderia significar um apelo à sua destituição.

"Vamos continuar a trabalhar com as pessoas. Acredito que se não financiarmos as tropas e não financiarmos as fronteiras, é muito difícil pensar que vamos ganhar com uma paralisação. Já passei por isso algumas vezes", disse McCarthy na sexta-feira.

Durante um telefonema com a conferência republicana na tarde de sábado, McCarthy pressionou os membros a unirem-se em torno de um projeto de lei de gastos de curto prazo que inclui fundos para a segurança nas fronteiras. Isso daria aos republicanos da Câmara uma posição a partir da qual poderiam começar as negociações com o Senado.

Quando lhe perguntaram se achava que McCarthy deveria apresentar um projeto de lei provisório aprovado pelo Senado, o deputado Chip Roy, do Texas, respondeu: "Não creio que isso seja uma ação sensata".

Uma corrida contra o relógio com as tensões em alta

A Câmara regressará na terça-feira e iniciará a votação de uma série de projectos de lei para financiar os departamentos da Defesa, Estado, Agricultura e Segurança Interna. Mas cada um desses projectos de lei pode ainda enfrentar incertezas no plenário da Câmara. A liderança falhou duas vezes em fazer avançar o projeto de lei da defesa na semana passada. A lei da agricultura também enfrentou dificuldades este verão.

"Vou ser claro numa coisa: todos os dias que esperamos e nos aproximamos do dia 1 de outubro, isso está a dar mais poder à administração. Está a tirar a vantagem aos republicanos da Câmara", disse o deputado do Partido Republicano Garret Graves, da Louisiana.

Os deputados e os assessores trabalharam durante o fim de semana para tentar garantir que quaisquer diferenças fossem resolvidas antes de os pacotes legislativos chegarem ao plenário. Mas, mesmo que os republicanos conseguissem chegar a acordo sobre quatro projectos de lei, teriam de aprovar outros sete - dois dos quais ainda não passaram pela comissão parlamentar - antes de sexta-feira, negociar com o Senado e conseguir que fossem assinados como lei antes da meia-noite de sábado.

"Obviamente, o calendário é muito curto", disse Roy aos jornalistas. "E, como sabem, conseguir que as coisas saiam da Câmara e depois chegar a acordo no Senado, etc., não parece muito provável".

O deputado Marc Molinaro, de Nova Iorque, um moderado que ajudou a intermediar a ideia de começar a apresentar projectos de lei de despesas individuais, reconheceu que o plano ainda pode enfrentar obstáculos. Mas ele espera que a apresentação de mais projectos de lei individuais possa levar alguns dos seus colegas da linha dura a aceitar um projeto de lei provisório.

McCarthy congelou a proposta de lei provisória do Partido Republicano no meio de uma rebelião da direita, mas não excluiu a ideia de a apresentar ao plenário.

"Não estou aqui para dizer que tenho a maior confiança", disse Molinaro. Mas "o objetivo é tentar apresentar o maior número possível para mostrar o esforço de boa-fé de ambas as partes para apresentar um pacote mais vasto. A preocupação (entre a linha dura) era que se tratasse de uma farsa, que íamos aprovar um projeto de lei de dotações mas não mais".

No Senado, Schumer está a pensar num último esforço e já está em conversações com o líder da minoria, Mitch McConnell, sobre uma opção de despesa a curto prazo que poderá dar ao Congresso mais tempo para negociar um pacote de despesa para o ano inteiro.

"É possível que agora tenhamos de ser os primeiros... a dar a volta à Câmara", disse Schumer a Manu Raju, da CNN, numa entrevista na semana passada. "O líder McConnell e eu estamos a conversar e temos um grande acordo em muitas partes desta questão. Nunca é fácil conseguir um grande projeto de lei, um projeto de lei (de resolução contínua), mas estou muito, muito otimista de que McConnell e eu podemos encontrar uma maneira e obter um grande número de votos, tanto democratas como republicanos, no Senado".

Questionado sobre se os deputados deveriam entrar agora em negociações bipartidárias, tendo em conta o tempo decorrido, McHenry disse: "Começam a construir os vossos próprios votos com o vosso partido, se puderem. E só depois de esgotar isso é que se olha para quaisquer outras alternativas".

A confusão de última hora poderia ter sido evitada se a Câmara e o Senado tivessem aderido a um acordo sobre o teto da dívida, alcançado em maio entre os republicanos e a Casa Branca, que estabelecia os números máximos de despesa em todo o governo federal. Mas os republicanos da Câmara apresentaram os seus projectos de lei a níveis muito inferiores, após uma rebelião dos conservadores. O Senado também acrescentou mais 8 mil milhões de dólares para a defesa e outros 5,7 mil milhões de dólares para despesas de emergência não relacionadas com a defesa.

Alguns republicanos da Câmara dos Representantes de distritos mais difíceis também estão a estudar uma opção processual de longo prazo, conhecida como petição de quitação, que passaria por cima da cabeça de McCarthy para apresentar uma proposta de financiamento bipartidária. Mas é uma manobra demorada e, nesta altura, não poderia evitar um encerramento - poderia apenas ajudar os legisladores a sair de um.

O deputado do Partido Republicano Mike Lawler, que representa um distrito de Nova Iorque, vencedor de Biden, disse que se os republicanos não aprovarem um projeto de lei de financiamento a curto prazo, ele assinará a petição de quitação.

"Se não houver uma (resolução contínua) saindo do caucus republicano da Câmara, então irei avançar com uma petição de quitação. disse Lawler à CNN.

Os líderes da bancada bipartidária da Câmara dos Representantes para a Resolução de Problemas disseram à CNN no domingo que "todas as opções estão em cima da mesa" para forçar a votação do seu plano alternativo para evitar um encerramento. Enquanto os líderes do caucus, os republicanos Brian Fitzpatrick e Josh Gottheimer, disseram que esperam que McCarthy apresente a medida em plenário, mas afirmaram ter falado com o deputado sobre outras vias e levantaram a possibilidade de utilizar uma petição de quitação para forçar uma votação.

Haley Talbot, Sam Fossum e Kristin Wilson, da CNN, contribuíram para este artigo.