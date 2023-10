Desapareceram milhares de milhões de caranguejos no Alasca. Os cientistas sabem agora o que aconteceu

Nos últimos anos, milhares de milhões de caranguejos-das-neves desapareceram do oceano em redor do Alasca e os cientistas dizem agora saber porquê: as temperaturas mais altas do oceano provavelmente fizeram com que eles morressem de fome.

A descoberta surge poucos dias depois de o Departamento de Pesca e Caça do Alasca ter anunciado o cancelamento da época de apanha do caranguejo-das-neves pelo segundo ano consecutivo, invocando o número avassalador de caranguejos desaparecidos das águas tipicamente geladas e traiçoeiras do Mar de Bering.

O estudo, publicado quinta-feira por cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, encontrou uma ligação significativa entre as recentes ondas de calor marinho no leste do Mar de Bering e o súbito desaparecimento dos caranguejos da neve que começaram a mostrar-se nas pesquisas em 2021.

"Quando recebi os dados de 2021 da pesquisa pela primeira vez, a minha mente ficou maravilhada", disse Cody Szuwalski, principal autor do estudo e biólogo pesqueiro da NOAA. "Toda a gente estava à espera e a rezar para que isto fosse um erro na pesquisa e que no ano seguinte se veriam mais caranguejos."

"E então, em 2022, foi mais uma resignação de que este será um longo caminho", disse Szuwalski à CNN.

Esse ano foi o primeiro em que a pesca do caranguejo das neves nos EUA foi encerrada no Alasca. Os pescadores atribuíram o declínio da população à sobrepesca, mas "sobrepesca" é uma definição técnica que desencadeia medidas de conservação, disseram os especialistas à CNN - não explica efetivamente o colapso.

"A grande conclusão que retiro do artigo, e de toda a experiência em geral, é que, historicamente, os cientistas das pescas estavam muito preocupados com a sobrepesca - esta tem sido a nossa baleia branca, e em muitos sítios resolvemos isso com a gestão", disse Szuwalski. "Mas as alterações climáticas estão a afetar os nossos planos, os nossos modelos e os nossos sistemas de gestão."

Para o estudo, os cientistas analisaram o que poderia ter desencadeado o desaparecimento dos caranguejos da neve a partir de 2020 e resumiram-no a duas categorias: os caranguejos da neve movimentaram-se ou morreram.

Szuwalski disse que eles procuraram o norte do Mar de Bering, para o oeste em direção às águas russas e até mesmo para os níveis mais profundos dos oceanos, e "finalmente concluíram que era improvável que os caranguejos se movessem e que o evento de mortalidade é provavelmente um grande impulsionador".

Os investigadores descobriram que as temperaturas mais quentes e a densidade populacional estavam significativamente associadas a taxas de mortalidade mais elevadas entre os caranguejos adultos.

A razão por detrás do evento de mortalidade: caranguejos com mais fome.

Os caranguejos-das-neves são espécies de água fria e encontram-se maioritariamente em zonas onde a temperatura da água é inferior a 2 graus Celsius, embora possam funcionar em águas até 12 graus Celsius, segundo o estudo. A água mais quente do oceano terá causado estragos no metabolismo dos caranguejos e aumentado as suas necessidades calóricas.

A quantidade de energia que os caranguejos precisavam dos alimentos em 2018 - o primeiro ano de uma onda de calor marinho de dois anos na região - pode ter quadruplicado em comparação com o ano anterior, descobriram os investigadores. Mas com o calor a perturbar grande parte da teia alimentar do Mar de Bering, os caranguejos-das-neves tiveram dificuldade em procurar comida e não conseguiram acompanhar a procura calórica.

Os cientistas acreditam que os caranguejos terão morrido à fome. Peixes como o bacalhau do Pacífico terão entrado nas águas mais quentes para se alimentarem do que restava. NOAA Pescas

Outras espécies aproveitaram-se da situação, disse Kerim Aydin, coautor do estudo e biólogo de investigação pesqueira do Centro de Ciência Pesqueira do Alasca da NOAA.

Normalmente, existe uma barreira de temperatura no oceano que impede que espécies como o bacalhau do Pacífico cheguem ao habitat extremamente frio dos caranguejos. Mas durante a vaga de calor, o bacalhau do Pacífico conseguiu ir para estas águas mais quentes do que o habitual e comeu uma parte do que restava da população de caranguejos.

"Foi um enorme efeito de onda de calor", disse Aydin à CNN. "Quando a onda de calor chegou, criou uma enorme quantidade de fome. Outras espécies podem ter-se mudado para lá para tirar partido disso e, depois, quando a onda de calor passou, as coisas talvez tenham voltado ao normal - embora os caranguejos tenham um longo caminho a percorrer para ultrapassar isso, mesmo em tempos normais".

As temperaturas em torno do Ártico aqueceram quatro vezes mais depressa do que no resto do planeta, segundo os cientistas. As alterações climáticas provocaram uma rápida perda de gelo marinho na região do Ártico, em particular no Mar de Bering, no Alasca, o que, por sua vez, amplificou o aquecimento global.

"2018 e 2019 foram uma anomalia extrema no gelo marinho no Mar de Bering, algo que nunca tínhamos visto antes", disse Szuwalski. "Havia talvez 4% da cobertura de gelo que historicamente vimos, e saber se isso vai continuar ou não no futuro é difícil de dizer."

O que está a acontecer com os caranguejos do Alasca é a prova de que a crise climática está a acelerar rapidamente e a afetar os meios de subsistência, disse Szuwalski. Ele sabia que isto ia acontecer a dada altura, mas "não esperava que acontecesse tão cedo".

"Esta foi uma espécie de mudança inesperada e pontual nas suas populações", afirmou. "Mas penso que, a longo prazo, a expetativa é que a população de caranguejos-das-neves se desloque para norte à medida que o gelo recua e, no leste do Mar de Bering, provavelmente já não os veremos tanto".