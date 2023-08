“A casa móvel mais luxuosa do mundo”: entre no Elemment Palazzo Superior, uma caravana de dois andares com um lounge no teto

O termo "veículo de luxo" traz normalmente à mente Rolls-Royce Phantoms, Lamborghinis ou Ferraris.

Mas o que dizer de um veículo de recreio ultraextravagante? Entre no Elemment Palazzo Superior.

Não podemos censurá-lo se você decidir abrandar a velocidade - ou parar completamente – se vir na autoestrada esta caravana semelhante a uma nave espacial.

Concebido e projetado pela Marchi Mobile - uma subsidiária da Marchi Holding AG, uma empresa automóvel europeia especializada em veículos promocionais e camiões de cuidados de saúde - o Elemment Palazzo Superior não se parece com mais nada na estrada.

Considerada a “casa móvel mais luxuosa do mundo”, a inovadora caravana combina a inspiração dos automóveis desportivos, da aviação e dos iates para criar uma estética única.

Dependendo das configurações personalizadas, cada caravana custa entre dois e quatro milhões de dólares (entre 900 mil e 1,8 milhões de euros ao câmbio atual) e demora cerca de dois anos a construir.

Mario Marchi, fundador do Marchi Group e força criativa por detrás deste estradista de luxo. Robert Tober

“Honestamente, no início desenhei o Elemment para meu próprio prazer - foi um pouco egoísta. Estava farto do que era oferecido na indústria automóvel”, explica Mario Marchi, fundador do Grupo Marchi e força criativa por detrás da caravana, à CNN.

“Quase todos os veículos de recreio têm quase exatamente o mesmo design e a mesma funcionalidade - e eu não queria entrar nessa onda de cansaço e aborrecimento. Queria criar algo extraordinário e único.”

Fazer-se à estrada

A área da sala de estar tem um sofá envolvente, um televisor de ecrã LED de 42 polegadas, um armário de bar e um frigorífico para vinhos. Foto Marchi Mobile Viena

Originário de Viena, Áustria, Marchi sente que nasceu para desenhar automóveis.

“A minha primeira palavra na vida - antes de mãe e pai - foi automóvel. Obviamente, eu estava destinado a fazer isto”, afirma. “Adoro todos os tipos de veículos e sinto-me afortunado por trabalhar naquilo que mais me apaixona.”

O seu pai era proprietário de uma empresa de transportes rodoviários, onde ele conduzia grandes camiões enquanto se dedicava ao design de camiões de exposição.

A sua paixão pelo design levou-o a fundar em 2002 o Marchi Group.

“Esse foi realmente o início”, recorda. “Continuei a conceber veículos e a personalizar grandes camiões, a construir semi-reboques com extensões de espaço e reboques extensíveis - sempre a tentar inovar.”

Depois de se deparar com um protótipo de cabina de camião vanguardista do designer automóvel alemão Luigi Colani, que concebeu veículos futuristas para empresas como a BMW e a Volkswagen, Marchi decidiu dar vida à ideia.

“Esse protótipo inicial era quase impossível de conduzir porque não se prestou muita atenção à funcionalidade”, afirma. “Mas nós queríamos criar um veículo de luxo com um aspeto e uma condução fantásticos.”

Marchi começou a esboçar projetos para o Elemment em 2005, construiu o primeiro veículo feito à mão com uma equipa de engenheiros em 2010 e apresentou o primeiro modelo em 2012.

Desde então, a estética geral deste veículo (um RV) manteve-se consistente, mas tudo evoluiu, desde a grelha aos materiais e à linha de produção.

“Peça por peça, unidade por unidade, estamos de cada vez a melhorar o veículo“, afirma. “Cada veículo de recreio é fabricado por encomenda, pelo que podemos atualizar e inovar.”

Ao longo da última década, Marchi começou a utilizar robôs para montar as unidades, concebeu peças sobresselentes pós-venda para apoiar os clientes e substituiu a fibra de vidro original por fibra de carbono industrial, que é muito mais leve, resistente e durável.

“Como um cinema 4D”

O invulgar cockpit do Elemment Palazzo Superior está situado no segundo nível. Foto Marchi Mobile Vienna

Uma das primeiras coisas em que se repara no Elemment Palazzo Superior é a sua cabina futurista com um para-brisas gigante tipo “olho de inseto” e um banco do condutor muito elevado.

Inspirado nos helicópteros, o cockpit está situado no segundo andar da caravana - por isso, é quase como se se estivesse a voar sobre a estrada.

No interior, assemelha-se ao que se vê numa companhia aérea comercial, com as suas cadeiras de capitão e painel digital de instrumentos de aviação.

“Já conduzi todo o tipo de veículos na minha vida e tenho de dizer que esta é a melhor e mais impressionante experiência de condução”, afirma Marchi.

“É como estar dentro de um cinema 4D - temos uma visão de 180 graus à nossa volta, o que é fantástico.”

Além disso, o design aerodinâmico foi concebido para reduzir o consumo de combustível.

De acordo com Marchi, a caravana de 28 toneladas tem um coeficiente de arrasto (ou resistência ao vento) de 0,36, ou seja, uma eficiência de combustível cerca de 20% superior à de uma caravana típica do mesmo tamanho.

Em comparação, um automóvel desportivo médio tem um coeficiente de arrasto de 0,3.

Sinta-se em casa

“Somos muito flexíveis - os nossos clientes têm objetivos e gostos diferentes, por isso cada veículo que criamos é único”, diz Marchi sobre o Elemment Palazzo Superior. Foto Marchi Mobile Viena

Com cerca de 12-13 metros de comprimento e 2,6 metros de largura (ou 4,8 metros quando totalmente expandido), o RV apresenta janelas ovais inspiradas em vigias de iates, acabamentos cromados e o que Marchi descreve como “linhas de design de automóveis de corrida”.

O interior é igualmente impressionante, oferecendo 68 metros quadrados de espaço habitacional.

Os toques de luxo são abundantes, desde o aquecimento radiante do chão à iluminação ambiente, zonas de temperatura ajustável, uma kitchenette topo de gama, lareira e portas deslizantes automáticas.

Uma das características preferidas de Marchi é a área da sala de estar, que foi concebida para receber convidados com o seu sofá envolvente, televisão de ecrã LED de 42 polegadas, armário de bar adjacente e frigorífico para vinhos.

“A planta que criámos é extremamente confortável e foi concebida para que possa convidar amigos, mas continuar a ter espaço privado disponível”, acrescenta.

Feito para um rei

O quarto principal tem uma cama king-size fabricada por uma empresa que fornece colchões à família real britânica. Foto Marchi Mobile Vienna

Do outro lado da cozinha, uma discreta porta de correr abre-se para um espaçoso quarto principal.

Neste oásis privado, encontrará uma área de vestir, um televisor de ecrã grande, uma ampla arrumação e uma cama king-size fabricada pela Hypnos. Sediada em Inglaterra, a empresa familiar de quarta geração fornece camas e colchões à família real britânica.

“O interior em si é baseado principalmente nos meus gostos e nos padrões europeus”, diz Marchi. “É inspirado na história italiana, num estilo veneziano.”

O quarto principal também tem uma “sala de spa” separada com um chuveiro de efeito chuva e terapia de luz, que o faria sentir-se em casa num hotel de luxo.

Elevar o tejadilho

A cereja no topo do bolo é o Sky Lounge. Semelhante ao flybridge de um iate, este terraço no teto emerge do tejadilho da caravana através de um sistema de elevação automático.

Para facilitar o entretenimento na estrada, a Marchi pensou em tudo: mobiliário embutido, um sistema de som Steinway & Lyngdorf, aquecimento radiante do chão e um toldo.

E se estiver a faltar alguma coisa? Tudo pode ser personalizado, diz ele.

Alguns clientes querem uma sala de reuniões e cadeiras de capitão para fins comerciais; outros querem acrescentar um segundo quarto ou ajustar as opções de design de interiores.

“Somos muito flexíveis - os nossos clientes têm objetivos e gostos diferentes, pelo que cada veículo que criamos é único”, afirma Marchi.

Normalmente, os seus clientes tendem a ser indivíduos ou empresas com elevado património líquido. Alguns passam muito tempo na estrada a trabalhar ou preferem conduzir a voar, explica. Outras vezes, planeiam utilizar o veículo para eventos e fins promocionais.

“Muitos dos nossos clientes gostam apenas da sensação de conduzir esta nave espacial na estrada”, afirma. “Também trabalhamos com muitos colecionadores apaixonados que procuram algo totalmente diferente.”