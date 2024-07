Jovem de 22 anos esfaqueado mortalmente em Carcavelos

Um jovem de 22 anos morreu na terça-feira à noite depois de ter sido esfaqueado na zona do tórax e do pescoço durante uma desordem, entre cerca de 20 indivíduos, no bar Grande Onda, em Carcavelos.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, quando as autoridades chegaram ao local a vítima encontrava-se em paragem cardiorespiratória e a ser alvo de manobras de reanimação. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local e, pelas 2:20, entregou-se no Posto da GNR de Vialonga.

O alerta foi dado às 23:50.