Um homem foi roubado, junto à estação de comboios de Carcavelos, sob ameaça de arma de fogo esta quinta-feira de madrugada.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) conseguiu apurar, a vítima foi ainda agredida com socos por dois homens que depois de lhe terem roubado a carteira, o telemóvel, uns phones e as chaves, fugiram a pé em direção ao Estoril.

O homem foi assistido no local e transportado ao Hospital de Cascais.

Os suspeitos estão em fuga.