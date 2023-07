Atiraram bebida contra Cardi B num concerto. A rapper não se ficou e responde com o microfone

Cardi B ia a meio de um concerto no Drai's Beach Club, em Las Vegas, quando um membro da plateia atirou uma bebida em direção à artista. Num vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais é possível ver o momento em que a bebida atinge a cantora, que cantava "Bodak Yellow".

A norte-americana reagiu de imediato, atirando o microfone em direção à multidão, enquanto os seguranças corriam para o palco para conter a situação, para que a cantora pudesse retomar o espetáculo. O vídeo do momento já tem mais de seis milhões de visualizações no TikTok.

Não foi a única situação destas durante o fim de semana, uma vez que um outro vídeo postado no TikTok mostra Cardi B a atirar o seu microfone a um DJ que aparentemente cortou a música antes do tempo, também naquele espaço de Las Vegas.

Este incidente é apenas o mais recente de uma série de situações similares que têm ocorrido em concertos, onde artistas como Drake, Kelsea Ballerini, Harry Styles e Bebe Rexha têm sido alvo de objetos lançados enquanto atuam.

A maioria dos fãs expressa nas redes sociais que está ao lado de Cardi B e de outros artistas que enfrentam estes casos.

1. Cardi B encourages degeneracy, criminality & trash behavior. Don’t be shocked when your “fans” behave the way you tell them to



2. The song didn’t stop. Y’all listening to an iPad



