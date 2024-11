Dois crimes em 25 minutos na Amadora: assalto a posto de combustível e roubo de veículo TVDE com recurso a arma branca

A Polícia de Segurança Pública (PSP) investiga dois crimes ocorridos na Amadora na noite de quarta-feira. Dado o curto intervalo de tempo e o uso de métodos semelhantes, as autoridades investigam a possibilidade de ligação entre os dois atos ilícitos.



O primeiro incidente ocorreu por volta das 21:10, no posto de abastecimento localizado na Estrada Serra da Mira. Um homem, armado com uma faca, ameaçou os funcionários do estabelecimento, conseguindo roubar entre 400 e 500 euros antes de fugir, sabe a TVI.

Cerca de 25 minutos depois, às 21:35, três homens, um deles com descrição compatível com o suspeito do assalto anterior, abordaram o condutor de uma viatura TVDE. Sob a ameaça de arma branca, os suspeitos roubaram-lhe o veículo.