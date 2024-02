Morreu o ator Carl Weathers, o mítico Apollo Creed

Morreu esta quinta-feira Carl Weathers, antigo jogador do futebol americano que se tornou numa estrela de Hollywood, nomeadamente por desempenhar o papel de Apollo Creed nos filmes da saga Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone.

Tornou-se também famoso por enfrentar Arnold Schwarzenegger em “Predador” ou como treinador de golfe em “Happy Gilmore”, tendo entrando recentemente em "Mandalorian".

A notícia foi confirmada pelo gestor de carreira do artista, Matt Luber, sendo que a família partilhou um comunicado a garantir que o ator de 76 anos morreu “em paz durante o sono”.

A participação como Apollo Creed tornou-se mesmo o papel mais conhecido ao longo da carreira, aparecendo como o rival de Rocky que era campeão mundial até à chegada da personagem de Sylvester Stallone.

"Coloca-nos no mapa e faz a nossa carreira, por assim dizer. Mas é um caso isolado, por isso é preciso fazer algo a seguir. Felizmente, os filmes continuaram a aparecer e Apollo Creed foi ficando cada vez mais na consciência das pessoas e bem acolhido nas suas vidas, e era o tipo certo na altura certa", disse ao The Daily Beast em 2017.

Com uma carreira de ator que se estende por aproximadamente meio século, Carl Weathers, nascido em Nova Orleães no ano de 1948, apareceu em dezenas de filmes notáveis. Além da saga "Rocky" (1976) e de "Predador" (1987) com Arnold Schwarzenegger, entrou também em "Action Jackson" (1988) ou "Happy Gilmore" (1996).

“Será reconhecido em todo o mundo com o passar das gerações. Foi um irmão, pai, avô, companheiro e amigo muito querido”, conclui o comunicado da família.

Weathers marcou presença em "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982) e "Rocky IV" (1985), onde perdeu a vida no ringue às mãos do peso pesado russo Ivan Drago (interpretado por Dolph Lundgren).

Também fez dobragem a um dos personagens do filme vencedor de Óscar "Toy Story 4" (2019) e já tinha participado no especial de televisão "Toy Story of Terror", lançado seis anos antes.

A televisão foi o seu ‘habitat’ preferido no início da carreira, participando como convidado de séries como "S.W.A.T." ou "Starsky and Hutch" durante a década de 1970.

Além disso, Weathers jogou futebol americano na San Diego State University, onde se formou em teatro, e jogou a temporada de 1970 na liga profissional da NFL com o Oakland Raiders.