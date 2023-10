Morreu a pianista e compositora de jazz Carla Bley

A compositora e pianista de jazz Carla Bley morreu esta terça-feora , em sua casa, em Willow, no estado de Nova de Nova Iorque, anunciou o seu companheiro, o baixista Steve Swallow.

"Depois de uma carreira de mais de 70 anos e de quase 60 álbuns, a compositora e pianista Carla Bley deixou-nos na manhã desta terça-feira aos 87 anos", lê-se na mensagem divulgada pelo músico, citada pelo jornal The New York Times.

Carla Bley, criadora "irrepreensivelmente original", foi "responsável por mais de 60 anos de provocações astutas no jazz e em torno dele", escreve o jornal norte-americano.

De acordo com Steve Swallow, citado pelo The New York Times, Carla Bley morreu na sequência de um tumor cerebral.

"Grândola, vila morena", de José Afonso, está entre as composições trabalhadas por Carla Bley, tendo sido incluída no álbum "The Ballad of the Fallen", que gravou em parceria com o contrabaixista Charlie Haden, no âmbito do projeto Liberation Orchestra, em 1983.