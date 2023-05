Carla Castro deixa vice-presidência da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal

Carla Castro quer uma IL sem “barões e caciques” e com “membros livres”

Carla Castro, vice-presidente da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, apresentou a demissão do cargo por considerar que não está a participar "na estratégia, comunicação e gestão" do cargo.

"Aceitei a continuidade do mandato após a Convenção, até pela unidade que defendia e defendo. Entendo que os cargos devem ter efetivo exercício dos mesmos (neste caso participação na estratégia, comunicação e gestão) e não sendo o que está a acontecer, e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão. Comunico este facto por sentir um dever de informação", escreve Carla Castro no Twitter.

No comunicado, a deputada revela ainda que o partido se deve centrar na "união" e nas "promessas eleitorais a cumprir": "um partido para crescer e uma enorme necessidade de ajudar a tornar Portugal Mais Liberal".

"Contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todo os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal Mais Liberal. Seguimos a trabalhar".

Carla Castro, que concorreu contra Rui Rocha nas eleições do partido em janeiro, foi dura nas críticas ao atual presidente, considerando que as propostas do mesmo eram “arroz, arroz e mais arroz”, por, na sua perspetiva, não apresentarem projetos diferentes dos dos restantes partidos portugueses. Acabaria derrotada nas eleições, tendo aceite o convite de Rui Rocha para dar continuidade ao seu mandato como vice-presidente da bancada parlamentar, cargo que já tinha antes das eleições internas e que agora abandona.