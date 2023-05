Carlos Alexandre candidatou-se a procurador europeu

O juiz Carlos Alexandre candidatou-se ao cargo de procurador europeu. O superjuiz, responsável pelos casos mais mediáticos da justiça portuguesa, como a Operação Marquês e o Caso BES, quer rumar ao Luxemburgo para representar Portugal no organismo que investiga as fraudes comunitárias.

Este anúncio surge depois de Carlos Alexandre ter sido promovido a desembargador, após ter estado quase duas décadas no Tribunal Central de Instrução Criminal.

O cargo de procurador europeu é atualmente ocupado por José Guerra, cujo mandato termina em julho.

O prazo para aceitação de candidaturas termina à meia-noite.

O processo de candidatura e seleção do sucessor do procurador José Guerra como procurador europeu português tem estado envolvido em polémica e reviravoltas, com desistências de candidatos, que nunca foram em número suficiente para cumprir o mínimo de três nomes levados a escrutínio à Assembleia da República.