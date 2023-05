Carlos III, William e George: o futuro da monarquia britânica numa fotografia

"A monarquia faz todo o sentido no Reino Unido. Todo! Todo! Carlos III tem sido ótimo, Camilla vai ser coroada: é a consagração do amor"

Uma semana depois da coroação de Carlos III, o Palácio de Buckingham divulgou dois novos retratos tirados no dia 6 de maio, após a cerimónia, para assinalar a data. Numa das imagens da autoria de Hugo Burnand, o novo monarca aparece com o herdeiro da coroa, o príncipe William, e o seu sucessor, o príncipe George.

A fotografia foi tirada na Sala do Trono e o rei Carlos III, sentado numa das cadeiras de trono usadas na coroação do rei Eduardo VII em 1902, está a usar o manto de Estado, a coroa de Estado Imperial, enquanto segura a Orbe do Soberano e o Ceptro do Soberano com a Cruz.

Rei Carlos com os príncipes William e George (Hugo Burnand/Royal Household 2023/AP)

A imagem surge na sequência das fotografias tiradas ao longo dos anos por Isabel II com os príncipes herdeiros e que, por sua vez, seguiam o exemplo "da imagem da rainha Vitória tendo nos braços o Eduardo VIII, com o filho e com o neto", como lembrou José Bouza Serrano, antigo chefe do Procotolo do Estado, em entrevista à CNN Portugal.

Na segunda imagem, o rei aparece acompanhado da rainha Camilla, dos oito pajens de honra e das damas de companhia da rainha.

Do lado direito do rei ficaram os pajens de honra de Carlos III - o neto, o príncipe George, lord Oliver Cholmondeley, mestre Nicholas Barclay e mestre Ralph Tollemache -, enquanto os pajens de honra da rainha-consorte ficaram do lado esquerdo de Camilla - os netos mestre Gus, mestre Louis Lopes e mestre Freddy Parker Bowles e o sobrinho-neto, mestre Arthur Elliot.

Os reis com os pajens de honra e as damas de companhia (Hugo Burnand/Royal Household 2023/AP)

O rei Carlos III subiu ao trono, no passado sábado, depois de 70 anos como príncipe herdeiro. A cerimónia, que coroou também Camilla Parker-Bowles como rainha, contou com 2.300 convidados e teve a duração de duas horas. No domingo, decorreu o grande almoço e, em Windsor, a família real marcou presença no concerto da coroação onde o príncipe William afirmou que a avó "seria uma mãe muito orgulhosa".