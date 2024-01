Rei Carlos III vai ser submetido a um tratamento à próstata

O rei Carlos III vai ser submetido a um “tratamento para hiperplasia benigna da próstata”, anunciou o Palácio de Buckingham.

Num comunicado emitido pela realeza, é referido que este é um tratamento “comum em milhares de homens todos os anos”.

“A condição de Sua Majestade é benigna e o rei vai ao hospital na próxima semana para um procedimento corretivo”, pode ler-se.

O Palácio de Buckingham diz ainda que todos os compromissos públicos do rei, atualmente com 75 anos, vão ser adiados por um curto período de tempo para recuperação.

Refira-se que esta condição não envolve riscos acrescidos de futuros problemas na próstata como o desenvolvimento de cancro. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido refere no seu website que este tipo de problema não é grave, sendo comum em homens com mais de 50 anos.

Segundo anúncio médico do dia

O anúncio do procedimento médico a que Carlos III vai ser submetido surge poucas horas depois de se ter sabido que também a princesa de Gales, Kate Middleton, tem um problema de saúde.

O Palácio de Kensington referiu que a mulher do príncipe William foi submetida a uma cirurgia abdominal em Londres, onde vai ter de ficar hospitalizada por duas semanas.

O comunicado da realeza referia que a princesa, de 42 anos, foi internada no The London Clinic, um hospital privado no centro de Londres.

"A cirurgia foi bem-sucedida e é esperado que [a princesa] fique no hospital entre 10 a 14 dias, antes de regressar a casa para continuar a recuperação", referiu o Palácio de Kensington, que se recusou a confirmar que tipo de problema tinha Kate Middleton, dizendo apenas que não se trata de algo oncológico.

Apesar da rápida recuperação, não é esperado que a princesa de Gales possa regressar aos seus compromissos públicos antes da Páscoa.