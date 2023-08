Exclusivo. "Não quero construção, não quero imobiliário, quero um parque verde". Moedas planeia aproveitamento do Parque Tejo

A Jornada Mundial da Juventude já faz parte do passado. No rescaldo do último dia do evento que trouxe centenas de milhares de pessoas a Lisboa, Carlos Moedas já se prepara para a próxima fase: o reaproveitamento do altar-palco e do Parque Tejo.

"Eu tenho tido muito interesse", garante o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa entrevista exclusiva à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). "Não quero construção, não quero imobiliário, quero um parque verde para as pessoas".

Moedas deixa ainda um recado aos seus diretores municipais: "Assim que podermos isto tem de estar aberto, as pessoas têm de vir para aqui passear o mais rapidamente possível".

O autarca revela que já surgem propostas de várias pessoas e promotores para a realização de espetáculos e eventos desportivos naquele local, com a possibilidade de instalação de outros palcos. "Vou tentar escolher aquele que traga mais à cidade", declara, acrescentando que está "aberto" a mais sugestões. "Assim que tive ruma decisão, terei muito gosto em anunciar".

"A cidade tem aqui um potencial enorme. Nós temos este um milhão e meio de pessoas que vão passar a palavra sobre Lisboa e que vão passar a palavra a outros que virão a Lisboa. Lisboa, se quer ser capital do mundo, tem de ser capital do mundo", conclui.

Em relação ao evento que terminou este domingo, afirma, orgulhoso, que superou as suas expetativas. "É um sucesso enorme para tudo aquilo que alguma vez imaginámos, porque a cidade mudou", explica. "Nunca a tinha visto com esta capacidade positiva à volta dos jovens e com esta energia".

O presidente da Câmara remata que "há uma Lisboa antes do evento e uma Lisboa depois do evento".