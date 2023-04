O deputado do PS Carlos Pereira deverá abandonar a comissão parlamentar, antecipando assim as conclusões do parecer que vai ser analisado na comissão de transparência.

A CNN Portugal sabe que a decisão deverá ser anunciada em breve. Carlos Pereira já não participou na audição desta quinta-feira do presidente da CMVM.

As perguntas em nome do PS foram feitas pela deputada Fátima Fonseca. O afastamento do deputado é uma consequência direta da participação na reunião preparatória entre membros do governo e a presidente da TAP, antes da audição desta no parlamento.

Ainda hoje o líder parlamentar do PS defendeu que os deputados têm todos o direito de reunir com quem muito bem entendam.

Uma reunião que o próprio Augusto Santos Silva considerou um erro e que colhe críticas mesmo na bancada da maioria socialista.