A GNR registou quase 700 acidentes rodoviários e quatro mortos desde sexta-feira, quando teve início a operação Carnaval, segundo dados provisórios disponibilizados hoje por aquela força de segurança.

Segundo informação disponível na página da internet da Guarda Nacional Republicana, entre sexta-feira e segunda-feira registaram-se 696 acidentes rodoviários, que provocaram quatro mortos e nove feridos graves.

O dia em que se registou mais mortos nas estradas foi no domingo, em que três pessoas morreram, e na sexta-feira, primeiro dia da operação Carnaval da GNR, ocorreu o maior número de desastres, num total de 214, indicam os dados provisórios da corporação.

No âmbito da operação Carnaval, que termina hoje, a GNR intensificou o patrulhamento e a fiscalização nas estradas, sobretudo nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde ocorram festividades associadas à época.

As ações de fiscalização rodoviária estão a incidir, prioritariamente, sobre a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, manobras perigosas, especialmente no que respeita à ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem.

Excesso de velocidade, condução sem habilitação legal, excesso de lotação, utilização indevida do telemóvel no exercício da condução e a não utilização ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para criança são também uma prioridade durante a operação.