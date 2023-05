Homicida em fuga apanhado por polícia de folga enquanto fazia compras no supermercado

Era mais uma ida normal ao supermercado num dia de folga para J. C. Bryant, tenente no condado de New Hannover, na Carolina do Norte, Estados Unidos, mas tudo mudou quando, carregado com as compras para o jantar viu um rosto que lhe pareceu familiar.

Segundo conta o Washington Post, à saída do estabelecimento, em Richmond, Bryant viu um homem cuja cara lhe lembrava alguém que se recordava de ter visto num folheto policial. E, quando chegou ao carro, foi à procura nos emails.

Bryant conseguiu encontrar o suspeito e verificou que ele tinha cicatrizes no braço e na mão direita, pelo que decidiu voltar ao supermercado para tentar rever o homem. No entanto, apesar de o ter encontrado no corredor dos gelados, não conseguiu aproximar-se o suficiente.

Pouco depois, o suspeito saiu do supermercado e, sempre com ele "debaixo de olho", e como estava de folga, o tenente acabou por pedir ajuda às autoridades locais.

O homem ainda tentou fugir, mas acabou detido. A confirmação da identificação veio depois. Tratava-se de Kenneth Alan Stout, procurado há várias semanas pelo homicídio de uma mulher na Virgínia Ocidental. As autoridades acreditavam que o suspeito tinha fugido para outro Estado e a ida às compras de Bryant, a 6 de maio, colocou um ponto final nas buscas.

"Deus colocou-me no locar certo à hora certa", afirmou o tenente.

No dia em que se cruzou com Kenneth Alan Stout, Bryant foi a uma loja de ferragens antes de ir ao supermercado, paragem que diz que não estava programada, mas que o atrasou tempo suficiente para que, quando acabou de fazer as compras, se cruzasse com o suspeito.

Stout, de 63 anos, está acusado da morte de Barbara Baker, cujo corpo foi encontrado dentro do seu carro a 1 de abril.

Em conferência de imprensa na altura do crime, o xerife do condado de McDowell, James Muncy, revelou que Stout e Baker tinham uma "antiga relação" e que o suspeito já tinha sido condenado anteriormente por crimes violentos "relacionados com questões domésticas" em dois condados da Virgínia Ocidental.