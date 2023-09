Militares procuram F-35 na Carolina do Sul depois de "acidente" ter forçado piloto a ejetar-se

Os militares estão à procura de um caça F-35 perto de Charleston, na Carolina do Sul, depois do piloto se ter ejetado no domingo à tarde, de acordo com oficiais militares.

O piloto ejetou-se em segurança após um "acidente" que envolveu o jato e foi levado para um centro médico local em condições estáveis, informou a Base Conjunta de Charleston numa publicação no Facebook.

As equipas de emergência estão agora a trabalhar para encontrar o avião, um jato F-35B Lightning II.

A última posição conhecida da aeronave foi perto do Lago Moultrie e do Lago Marion, dois grandes corpos de água a noroeste da cidade de Charleston, de acordo com a Base Conjunta de Charleston, que pediu a ajuda do público para encontrar a aeronave.

"Pede-se ao público que coopere com as autoridades militares e civis à medida que o esforço continua", disseram os funcionários da Base Conjunta de Charleston.

O jato pertence ao Marine Fighter Attack Training Squadron 501, uma unidade que se dedica à formação de pilotos para cumprir os requisitos anuais de formação, de acordo com o site da unidade.