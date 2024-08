Desavença entre famílias acaba com um morto e um ferido grave em Carrazeda de Ansiães

Dois homens foram baleados numa discussão entre famílias. Uma das vítimas, com 36 anos, acabou por perder a vida e a outra, o seu irmão de 27 anos, ficou ferida com gravidade, na Aldeia de Areias no concelho de Carrezeda de Ansiães.

O alerta foi dado pelas 13:00, deste domingo. Foram vários os meios de socorro que estiveram no local. A TVI e CNN Portugal apuraram que foram realizadas manobras de reanimação mas o óbito de uma das vítimas foi declarado no local pelo médico da VMER.

O ferido grave foi transportado para a Unidade de Saúde do Nordeste, pela equipa médica.

O suspeito, um vizinho de 76 anos, foi detido pela GNR e será entregue à PJ que está a investigar o homicídio.

A Polícia Judiciária já está no local a fazer diversas diligências.