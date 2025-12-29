Perseguição policial de 25 minutos no Porto termina com carro furtado intercetado

Encurralavam as vítimas e perguntavam as horas: cinco jovens detidos por vários assaltos violentos em Cascais

Uma perseguição policial com a duração de cerca de 25 minutos mobilizou várias patrulhas na cidade do Porto e nos acessos rodoviários envolventes, culminando com a detenção de um homem e a constituição de arguida da mulher que o acompanhava.

A TVI e a CNN Portugal sabem que elementos das Equipas de Intervenção Rápida da PSP, em policiamento de rotina, tentaram abordar uma viatura cujo condutor não acatou a ordem de paragem, iniciando de imediato a fuga. Mais tarde, as autoridades apuraram que o automóvel tinha sido furtado.

A perseguição passou pela autoestrada A1 e prolongou-se até à zona da saída da A29 para a A20, no sentido da Ponte do Freixo, colocando em risco outros condutores. Durante a fuga, o veículo abalroou viaturas policiais.

O automóvel acabou por ser intercetado e os ocupantes, um casal, foram abordados no local. O condutor, um homem de 47 anos, foi detido pelos crimes de condução perigosa e danos por abalroamento de viaturas da PSP.

A mulher, de 39 anos, foi constituída arguida e ficou sujeita a Termo de Identidade e Residência.