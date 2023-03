A Ford disse que vai perder 3 mil milhões de dólares (mais de 2 700 milhões de euros) com as suas vendas de veículos elétricos este ano, mas ainda espera atingir os objetivos de lucro que estabeleceu para este ano de entre 9 mil milhões e 11 mil milhões de dólares.

A Ford disse que estas perdas em veículos elétricos e o lucro global vêm antes das despesas com juros e impostos. A perda de 3 mil milhões de dólares é aproximadamente igual ao que perdeu em veículos elétricos, na mesma base, nos últimos dois anos em conjunto. Disse ter perdido cerca de 900 milhões de dólares em 2021 e 2,1 mil milhões de dólares em 2022. Foi a primeira vez que a empresa revelou uma visão de conjunto dos resultados das suas operações com estes veículos.

Mas disse que ainda espera que os carros elétricos comecem a dar dinheiro em breve, passando de uma margem de perda operacional de 40% no ano passado, quando vendeu cerca de 96.000 veículos elétricos, trazendo 5,3 mil milhões de dólares em receitas, para uma margem de lucro de cerca de 8% no final de 2026. A empresa espera que o aumento da produção de carros elétricos eleve a produção global desses veículos para uma taxa anual de 2 milhões até ao final desse ano.

Mesmo que a Ford atinja os seus objetivos de margem de lucro para o negócio de carros elétricos, continuará a ser muito menos rentável do que o que tem sido reportado pelo líder de veículos elétricos da Tesla. No quarto trimestre, a empresa registou uma margem de lucro de 22%, mais uma vez excluindo o custo dos juros e impostos, bem como a depreciação e amortização. Embora não seja uma comparação exata com as margens de lucro reportadas pela Ford e por outros fabricantes de automóveis mais antigos, é uma indicação de que Tesla tem uma larga liderança na obtenção de lucro na venda de carros elétricos, enquanto os fabricantes de automóveis tradicionais lutam para obter lucro nesta área.

Mas quando questionado durante uma chamada numa conferência de investidores na quinta-feira sobre se a Ford seria ou não capaz de atingir os seus objetivos de lucro com carros elétricos, John Lawler, o diretor financeiro da Ford, disse que a empresa está confiante na sua projeção, em parte devido ao número de ex-trabalhadores da Tesla que tem sido capaz de contratar.

"Olhe, tem a ver com o talento que temos", disse Lawler. "Todos sabemos que existe um fabricante de carros elétricos rentável. As pessoas que conceberam esses veículos estão na Ford. É uma forma totalmente nova de concebermos veículos, muito concentrada na eficiência energética... E temos as pessoas na Ford que sabem como fazer isso".

A Ford cortou o preço de um dos seus carros elétricos, o Mustang Mach E, no início deste ano, quando aumentou a produção desses veículos, e a Tesla também cortou o preço dos seus modelos mais baratos em vários mercados em todo o mundo.

Enquanto tanto os elétricos Mach E como a pickup F-150 Lightning têm uma longa lista de clientes à espera, o diretor executivo da Ford, Jim Farley, disse, durante um encontro sobre rendimentos no início deste ano, que a Ford encontrou inúmeros problemas com a sua produção, tornando a linha de produção de carros elétricos muito mais cara do que tinha previsto.

"Não sabíamos que a nossa cablagem para o Mach-E era 1,6 quilómetros mais longa do que precisava de ser. Não sabíamos que era 30 quilos mais pesada e que isso custava [mais] 300 dólares por bateria", disse ele numa chamada com investidores. "Não sabíamos que investimos a menos em tecnologia de travagem para poupar no tamanho da bateria."

Farley disse que estes e outros problemas de custos fizeram com que a que a Ford "deixasse de ganhar cerca de 2 mil milhões de dólares".

A Ford, que se reuniu com os investidores na quinta-feira, divulgou dados financeiros sobre os carros elétricos no mesmo dia que foram mostrados como parte dessa apresentação.

A apresentação irá descrever a forma como a Ford irá reportar os resultados no futuro, já não dividindo os lucros e perdas por região geográfica, mas sim por linha de produto.

O "Ford Blue" é o segmento para veículos para o consumidor com motores de combustão interna e veículos híbridos, o "Ford Modelo e" é o segmento para carros elétricos, e o Ford Pro para veículos comerciais, incluindo tanto veículos com motor de combustão como veículos elétricos.

No ano passado, teve ganhos antes de juros e impostos de 6,8 mil milhões de dólares no Ford Blue, 3,2 mil milhões de dólares no Ford Pro, além de 2,7 mil milhões de dólares do Ford Credit, que cobriram as perdas desse período. A empresa espera ganhar cerca de 7 mil milhões de dólares com o Ford Blue e 6 mil milhões de dólares com o Ford Pro este ano, embora se espere que os lucros do Crédito Ford diminuam em cerca de 50% para 1,3 mil milhões de dólares.