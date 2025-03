Danificou sete carros em Viana do Castelo durante a madrugada. Foi detido pela PSP

A PSP deteve na madrugada desta terça-feira um jovem de 21 anos que danificou pelo menos sete viaturas estacionadas na cidade de Viana do Castelo, número que aquela força policial teme que possa vir a aumentar.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo referiu ter recebido “informações dando conta da prática de danos em viaturas estacionadas na confluência entre a Quelha das Trincheiras e a rua da Bandeira”.

No local, os agentes da PSP “verificaram que ali se encontravam diversos veículos automóveis apresentando danos, mormente através da quebra de espelhos retrovisores”.

No decurso da operação policial o suspeito, sem antecedentes criminais, foi intercetado noutra artéria da cidade, “local onde se apresentou uma das proprietárias de veículos danificados, que se deslocou junto do departamento policial e formalizou a respetiva queixa”.

“As demais vítimas deslocaram-se ao departamento policial e formalizaram as respetivas queixas”, refere a nota.

No total, segundo a PSP, foram formalizadas sete queixas por danos em viaturas, número que poderá aumentar após a divulgação deste caso.

O jovem, desempregado e residente em Viana do Castelo, foi detido às 03:50, na rua engenheiro João Branco.

O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.

Na mesma nota enviada à imprensa, mas sobre outro caso, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo refere ter apreendido três espingardas, uma pistola, um revólver e 20 munições.

Desta ação policial resultaram ainda dois Autos de Notícia por Contraordenação, por falta de comunicação de falecimento do proprietário das armas de fogo, tendo sido identificados um homem e uma mulher responsáveis pelas infrações.

A PSP alerta que de “acordo com a Lei do Regime Jurídico das Armas e Munições (Lei n.º5/2006 de 23 de fevereiro), a existência de armas deve ser declarada à Polícia de Segurança Pública, no prazo de 90 dias, após a morte do antigo proprietário ou após a descoberta das mesmas”.